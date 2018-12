Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București a confirmat apariția virusului de pesta porcina africana in Post-ul Zeci de animale vor fi sacrificate la Șelaru. Autoritațile supravegheaza ferma de porci și vor institui filtre apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritațile confirma apariția unui focar de pesta porcina in sudul județului, la Șelaru. Focarul a fost confirmat intr-o ferma locala Post-ul Focar de pesta porcina, confirmat in sudul jdețului, cu cateva zile inainte de Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca la aceasta data, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 287 de localitați din 18 județe, cu un numar de 1092 de focare (dintre care 16 in exploatații comerciale) și 167 de cazuri la mistreți. In total au…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata ca nu va fi intrerupta sub nicio forma activitatea de crestere a porcilor in gospodariile populatiei, urmand sa fie repopulate fermele dupa stingerea focarelor de pesta porcina, in conditii sanitar-veterinare. ‘Angajatii de la minister au verificat…

- Ferma apartine fiului lui Vasile Varga, deputat PNL de Braila, care asociat cu fiica lui Gica Dragan, actualul sef al DSVSA Braila. Autoritatile au anuntat ca toti cei 300 de porci au fost ucisi dupa confirmarea prezentei virusului.

- Autoritatile au decis ca 28.000 mistreti ar trebui impuscati in toata tara, pentru a opri raspandirea pestei porcine, astfel ca sezonul de vanatoare a inceput cu cateva saptamani mai devreme.

- Focarul a fost confirmat astazi la o exploatatie cu peste 20.000 de porci din Dragalina. Autoritatile incearca acum sa vada ce masuri vor lua pentru a rezolva problema cat mai repede. Pana in acest moment pesta porcina a afectat 13 judete, in peste 200 de localitati. Cele mai multe focare sunt in Tulcea,…

- Porcul din gospodaria in care s-a confirmat primul caz de pesta porcina africana din Dambovița, in comuna Lucieni, a fost Post-ul LUCIENI: Autoritațile au omorat și ingropat porcul ramas in gospodaria in care s-a confirmat pesta apare prima data in Gazeta Dambovitei .