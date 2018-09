Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 350 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a lovit Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie...

- Cele mai multe victime s-au inregistrat in localitatea Atsuma, expusa alunecarilor de teren de pe versantii montani din apropiere. Cinci persoane din Atsuma sunt in continuare disparute, iar alte 600 de persoane au fost ranite, conform autoritatilor insulei nordice din arhipelagul nipon. Echipele…

- Peste 30 de accidente rutiere, in care au fost implicate autospeciale ale serviciilor de ambulanta, au avut loc in ultimele patru luni, in urma carora au murit patru oameni, iar peste 30 au fost raniti, anunta DSU, precizand ca vina a apartinut si soferilor autospecialelor.

- Peste 130 de persoane sunt date in continuare disparute la aproape doua saptamani dupa prabusirea unui baraj hidroelectric din sudul Laosului, in contextul in care echipele de interventii au gasit pentru moment doar 31 de cadavre umane, potrivit unui nou bilant oficial al autoritatilor locale, informeaza…

- Echipele de salvare continua sa caute zecile de persoane care sunt in continuare date disparute dupa incendiile de vegetatie din zona Atenei, iar autoritatile au anuntat ca vor ajuta cu bani persoanele afectate de aceasta calamitate, informeaza site-ul cotidianului Ekathimerini.

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…