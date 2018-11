Epicentrul seismului a fost localizat la 17 kilometri sud-vest de orasul Sar-e Pol-e Zahab, la sapte kilometri adancime, a precizat institutul. Aceasta regiune, la frontiera cu Irakul, a fost afectata de mai multe cutremure sangeroase in ultimii ani.



Cel putin 260 de persoane au fost ranite la Sar-e Pol-e Zahab si in orasul vecin Gilan-e Gharb, a anuntat guvernatorul din Kermanshah, Houshang Bazvand, la televiziunea de stat.



”Noi nu avem informatii despre morti, in acest stadiu, iar situatia pare sub control”, a adaugat el, anuntand intreruperi ale alimentarii cu electricitate…