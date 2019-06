Seism puternic în insula Java Cutremurul produs in adancul marii a avut loc la ora locala 4:32 PM (09:32 GMT), la o adancime de 10 kilometri si a avut epicentrul la circa 88 de kilometri sud-vest de orasul Cilacap.



Agentia indoneziana de climatologie si geofizica (BMKG) nu a emis niciun avertisment referitor la un potential tsunami si nu au fost raportate persoane ranite sau pagube pana la ora transmiterii acestor informatii.



Agentia publica de presa Antara a relatat ca rezidentii din cartierul Kulon Progo, in provincia Yogyakarta, au fugit din locuinte in momentul in care seismul a zguduit regiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA: Romania, ZGUDUITA de un nou cutremur puternic! Vezi ce magnitudine a avut seismul Un nou cutremur a avut loc in Romania. Seismul s-a produs in județul Vrancea și a avut magnitudinea de 3,7 grade si s-a produs la o adancime de 66 km. informeaza INFP. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs in nordul statului Peru, au anuntat duminica specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul de pamant s-a produs la 180 de kilometri est in raport cu orasul Moyobamba,…

- Un cutremur cu maginitudinea de 7.5 pe scara Richter a avut loc marți in Papua Noua Guinee. Cutremurul de pamant a avut loc la marți la 12.58 UTC (marți, 15.58 GMT), la circa 841 de kilometri nor est de capitala țarii, Port Moresby, la o adancime de 10 kilometri, potrivit USGS. Seismul,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora 22.40, in judetul Vrancea, la adancimea de 122 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora…

- Cutremur de magnitudinea 6,3 in largul Insulelor indoneziene Moluce Seismul a avut loc la 147 de kilometri nord-vest de orasul Ternate, la o adancime de 76,5 kilometri.Un cutremur de magnitudinea 5,4 a fost inregistrat anterior pe Insula indoneziana Sulawesi, la 129 de kilometri…

- Dupa patru zile in care Romania nu a fost zguduita de niciun cutremur, azi-noapte, la ora 22.02, s-a inregistrat unul, care a avut o magnitudine destul de mare. Oficialii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) au anunțat zona in care s-a produs seismul, dar…

- O alunecare de teren provocata de un cutremur care a lovit duminica insula indoneziana Lombok s-a soldat cu moartea a cel putin 5 persoane si cu ranirea a peste 30, marea majoritate turisti straini si locali, informeaza publicatia The Jakarta Post. Potrivit unei declaratii a Agentiei de Meteorologie,…

- Jakarta, 17 mar /Agerpres/ - O alunecare de teren provocata de un cutremur care a lovit duminica insula indoneziana Lombok s-a soldat cu moartea a cel putin 5 persoane si cu ranirea a peste 30, marea majoritate turisti straini si locali, informeaza publicatia The Jakarta Post. Potrivit…