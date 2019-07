Stiri pe aceeasi tema

- Un seism subacvatic produs marti dimineata in largul insulei Bali din Indonezia a provocat pagube minore si panica in randul locuitorilor si turistilor, scrie Reuters. Cutremurul, cu magnitudinea evaluata la 5,7 de Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) si 6,1 de Agentia europeana…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs sambata dimineata in nordul insulei Mindanao din Arhipelagul Filipinez, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. 25 de persoane au fost ranite si mai multe case, biserici si alte cladiri au fost avariate in urma…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs luni la sud-vest de orasul Sibolga, aflat pe insula indoneziana Sumatra, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube materiale pana la ora…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs joi in largul statului El Salvador, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Press Association si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la circa 40 de kilometri sud de La Libertad, una dintre unitatile…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs in nordul statului Peru, au anuntat duminica specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cutremurul de pamant s-a produs la 180 de kilometri est in raport cu orasul Moyobamba,…

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters potrivit Agerpres. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit…

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit locuintele.…

- Un seism produs in estul statului El Salvador a facut sa se clatine cladirile din aceasta tara din America Centrala si a fost resimtit in Managua, capitala nicaraguana, a dezvaluit joi un martor local pentru Reuters.