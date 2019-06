Seism în China - cel puţin 12 morţi şi 134 de răniţi (bilanţ nou) Un puternic seism cu magnitudinea de 6 grade a afectat luni provincia chineza Sichuan, unde a provocat cel putin 12 morti si 134 de raniti, potrivit unui nou bilant anuntat marti de oficiali locali si de presa de stat, informeaza AFP. Peste 4.000 de persoane au fost relocate in urma acestui cutremur de pamant ce a distrus sau a avariat peste 10.000 de locuinte din localitatea Yibin, care are 5,5 milioane de locuitori. Imagini difuzate de televiziunea nationala chineza au aratat un echipaj de interventie care a scos pe targa o victima din gramezile de moloz formate dupa prabusirea unei cladiri.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur puternic in sudul Chinei. Cel putin 12 oameni au murit si 122 au fost raniti. Seismul de magnitudine 6 a avut loc noaptea, in provincia chineza Sichuan, la o adancime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure.

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit luni provincia Sichuan (sud-vest), facand cel putin sase morti si 75 de raniti, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP potrivit Agerpres. Numeroase echipe de salvare s-au indreptat spre zonele afectate din apropierea epicentrului,…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit luni provincia Sichuan (sud-vest), facand cel putin sase morti si 75 de raniti, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP. Numeroase echipe de salvare s-au indreptat spre zonele afectate din apropierea epicentrului, situat in vecinatatea orasului…

- Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacul sinucigaș comis in apropierea Universitații Naționale de Aparare Marshal Fahim din capitala Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin șase persoane.

- Cel putin 25 de persoane au decedat atunci cand autocarul cu care calatoreau a cazut intr-o rapa, duminica seara in Bolivia, acesta fiind cel mai grav accident rutier din tara sud-americana de la inceputul anului, transmit AFP si dpa.''Suntem in curs de recuperare a corpurilor, avem pana in…

- Cel putin 43 de persoane au murit in inundatii de o amploare inedita care afecteaza Iranul in ultimele zece zile, iar presedintele tarii, Hassan Rohani, a vizitat miercuri provincia Golestan (nord-estul tarii), una dintre cele mai lovite de aceasta calamitate, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters.

- Explozia produsa ieri la uzina chimica din China a ucis cel putin 44 de oameni, iar alti 90 au fost grav raniti. Potrivit autoritatilor din regiunea unde s-a produs deflagratia, peste trei mii de persoane au fost evacuate. Scoala si blocurile din apropiere au fost grav avariate.