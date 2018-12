Seism de 4.4 în Tennessee. A fost resimţit şi în Georgia şi Atlanta Seismul s-a produs la 11 kilometri de orasul Decatur, in Tennessee, in jurul orei locale 09.14 A.M. Seismul a fost urmat la scurt timp de un alt seism care a avut o magnitudine de 3.3 per Richter. Potrivit USGS, seismul a fost resimtit puternic in statul american Georgia, iar locuitorii din Atlanta au resimtit destul de puternic seismul. Acest seism este cel de-al doilea seism puternic inregistrat in estul statului Tennessee, informeaza aceeasi sursa. Cel mai mare seism din aceasta zona s-a produs in 1973, cand un cutremur de pamant cu magnitudinea de 4.7 a lovit in Maryville. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

