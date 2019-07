Seism cu magnitudinea de 7,3 grade în zona insulelor Moluce Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 grade s-a produs duminica în zona insulelor Moluce din estul Indoneziei, provocând panica și decesul unei persoane, scrie Mediafax, citând publicația The Canberra Times.



Seismul a avut epicentrul a fost la o adâncime de 10 km, într-o zona situata la 168 km sud-sud-est de orașul Ternate, a anuntat Institutul de Geofizica din SUA (USGS).



Agenția de meteorologie din Indonezia (BMKG) a estimat magnitudinea seismului la 7,2 grade și a transmis ca nu exista riscul producerii unui tsunami. O replica puternica de 5,8 grade… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter s-a produs duminica la sud-est de orașul Ternate, in Insulele Moluccas, situate in zona de est a Indoneziei, a informat Institutul Geologic american, potrivit Reuters.Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 km, intr-o…

- Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 km, intr-o zona situata la 168 km sud-sud-est de Ternate, a anuntat USGS. Nu exista informatii despre daune sau victinme in timpul cutremurului. "Nu exista inca informatii privind pagube legate de infrastructura", a declarat Iksan Subur, un…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade Celsius s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS). Autoritatile din Statele Unite au anuntat ca au fost inregistrate mai…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters. Cutremurul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade a avut loc miercuri în regiunea de frontiera între Panama si Costa Rica, a informat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Reuters. Epicentrul s-a aflat la 44 de kilometri la vest de orasul David din Panama,…

- Un cutremur violent, cu magnitudinea 7,3, a lovit luni estul Indoneziei si a fost resimtit pana in Australia, fara a declansa o alerta de tsunami, informeaza AFP, citand Institutul de geofizica american USGS. Seismul s-a produs la o adancime de 208 de kilometri in marea Banda, in sudul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica în apropierea graniței dintre Panama și Costa Rica, au anunțat reprezentanții Institutului American de Geofizica (USGS), relateaza Reuters citat de Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost identificat la aproximativ…