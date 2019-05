Seism cu magnitudinea 8, în Peru și Ecuador Un seism cu magnitudinea 8 a lovit duminica, in zori, o regiune a padurii amazoniene, soldandu-se un mort și cel puțin 26 de raniți in Peru și Ecuador și semanand panica la Lima unde numeroși locuitori au ieșit strada in plina noapte, informeaza AFP. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

