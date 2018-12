Seism cu magnitudinea 6,1 în estul Indoneziei; nu a fost emisă alertă de tsunami Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in provincia Papua situata in estul Indoneziei, fara sa fie declansata alerta de tsunami, potrivit agentiei nationale de meteorologie si geofizica, relateaza Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 16:42 (09:42 GMT), avand epicentrul la 52 de km sud-vest de districtul Keerom din provincia Papua si s-a produs la o adancime de 106 km, a precizat Dedi Sugianto, un oficial din cadrul agentiei. "Epicentrul este la mare adancime, ca atare nu exista pericol de tsunami", a declarat acesta telefonic pentru Xinhua. Indonezia se afla in regiunea denumita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

