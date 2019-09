Stiri pe aceeasi tema

- Doi soferi bauti zdravan au fost protagonistii a doua accidente produse in judet, in interval de doar cateva ore. Fie ca au pierdut controlul asupra masinii, sau din cauza reactiilor incetinite de consumul de alcool, cei doi soferi s-au ales cu dosare penale pentru comiterea a cel putin doua ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.1 s a produs sambatat dimineata in Regiunea Centrala a Turciei, transmite CSEM EMSC. Magnitudinea de moment a seismului a fost de 5.4.Seismul a fost localizat la coordonatele 40.76 N si 32.96 E si s a produs la o adancime de doar 5 kilometri.Distantele de la epicentru…

- Epicentrul seismului produs la ora 09:51 GMT este situat la 71 de kilometri de tarmul insulei Karphatos, la adancimea de 12 kilometri. Acest cutremur s-a produs la trei zile dupa cel cu magnitudinea de 5,2 care a lovit insula Creta, seism care, de asemenea, nu a produs victime sau pagube. Situata…

- Un cutremur de pamânt cu magnitudinea 5,2 s-a produs miercuri dimineata în largul insulei Creta, potrivit unui prim raport emis de Observatorul geodinamic din Atena, citat de AFP. Într-o prima faza, nu au fost raportate nici victime, nici pagube materiale dupa acest…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5,2 s-a produs miercuri dimineata in largul insulei Creta, potrivit unui prim raport emis de Observatorul geodinamic din Atena, citat de AFP potrivit Agerpres. Intr-o prima faza, nu au fost raportate nici victime, nici pagube materiale dupa acest seism, care…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5,2 s-a produs miercuri dimineata in largul insulei Creta, potrivit unui prim raport emis de Observatorul geodinamic din Atena, citat de AFP. Intr-o prima faza, nu au fost raportate nici victime, nici pagube materiale dupa acest seism, care a avut…

- Doua cutremure au fost inregistrate astazi in Romania la interval de doar cateva ore. Primul a avut loc in județul Buzau, la ora 03:51:16 cu magnitudinea de 3 grade și s-a produs la o adancime de 126 de kilometri. Al doilea cutremur, cu maginitudine de 3.5 grade, s-a produs in județul Vrancea,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, a anuntat Institutul de Geofizica din SUA (USGS), citat de Mediafax.