Seism cu magnitudine de 6,2 pe Richter. S-a simţit până la frontierele statului Seismul a avit loc miercuri, la ora locala 19.21 (joi, 1.21, ora Romaniei), la 38 de kilometri sud de localitatea Camina, in regiunea Tarapaca, la aproximativ 1.800 de kilometri nord de capitala Santiago.



Epicentrul cutremurului - care a fost resimtit de asemenea in regiunea Arica si Parinacota, la frontiera cu Peru si Bolivia - a fost localizat la o adancime de 97 de kilometri.



Seismul a provocat panica in orasele Arica si Iquique. Insa ”nicio paguba nu a fost semnalata”, a precizat Onemi.



Seismul a provocat panica in orasele Arica si Iquique. Insa "nicio paguba nu a fost semnalata", a precizat Onemi.

Sursa articol si foto: rtv.net

