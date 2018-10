Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile vor amplasa, duminica, doua tabere pentru sinistrati pe stadioanele din Afumati si Voluntari, in cadrul exercitiului national "Seism 2018", a anuntat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, cele doua tabere au o capacitate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca primele tabere pentru sinistrati din cele cateva zeci pe care Romania le va achizitiona cu fonduri europene au ajuns in tara. "Achizitionam tabere de sinistrati pentru in jur la…