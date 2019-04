Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, cu sprijinul politistilor din Seini, au ridicat o arma si munitia aferenta, in urma unor activitati desfasurate pe raza orasului Seini. Ieri, 23 aprilie, polițiștii s-au deplasat la locuinta unui barbat domiciliat in orasul Seini, banuit de comiterea de infractiuni la regimul armelor si munitiilor. Intr-o anexa a locuintei, politistii au gasit si ridicat in vederea continuarii cercetarilor o arma, mai multe bucati de cartuse, o grenada defensiva si pulbere pentru confectionarea cartuselor. Din primele cercetari a reieșit ca barbatul,…