Seim puternic, cu magnitudinea 6,2. Se aşteaptă replici In urma cutremurului nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri, la circa 128 kilometri est de Davao, principalul oras de pe insula, informeaza agentia Reuters.



Institutul de vulcanologie si seismologie din Filipine (Phivolcs), a indicat o magnitudine de 6 si a precizat ca seismul s-a produs la ora locala 11:53 la o adancime de 28 kilometri. Sunt posibile replici seismice in urmatoarea perioada. Arhipelagul Filipine este situat in regiunea Cercului de Foc al Pacificului, o zona aflata la jonctiunea

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi in largul insulei Mindanao din sudul Filipine, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit agerpres.ro. Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi in largul insulei Mindanao din sudul Filipine, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime de 61 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de cel putin 6,6 s-a produs luni in Bolivia, fara sa provoace pagube materiale sau raniti, insa a fost resimtit pana in tara vecina, Brazilia, unde oamenii au parasit cladirile de birouri in orasele Brasilia si Sao Paulo, potrivit autoritatilor, informeaza Reuters.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs luni la circa 209 kilometri de Tarija, Bolivia, la o adancime de 346 de mile (557 de kilometri), potrivit Institutul Geologic American (USGS), preluat de Reuters. Initial, USGS a estimat magnitudinea seismului la 6,9 si adancimea la care s-a produs,…

- Cu cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in sudul Insulelor Fiji, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Xinhua, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 83,52 kilometri. Arhipelagul Fiji este situat in…

- Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 9 kilomteri de orasul Sarpol-e Z̄ahab din Iran si 78 de kilometri de orasul Kifri din Irak. "Pana in acest moment ... nu am primit nicio informatie privind victime sau pagube", a declarat Reza Mahmoudian, seful serviciului de gestionare…

- Un seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs luni in Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii U.S. Geological Survey (USGS). Cutremurul de luni, cel mai recent dintr-o serie de seisme care au lovit in ultimele zile aceasta regiune a lumii, nu a provocat victime si nici pagube materiale, informeaza…

- Cutremur cu magnitudinea 6.6 in Papua Noua Guinee. Un cutremur cu magnitudinea de 6.6 s-a produs luni in Papa Noua Guinee, arata Serviciul de prospectare geologica a SUA (USGS). Momentan nu exista informații despre victime sau pagube materiale. Sambata dimineața, un alt cutremur s-a produs…

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata dimineata la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters. Seismul a avut epicentrul la adancimea de 60 de kilometri. "Pornind…

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs, sambata, la aproximativ 180 de kilometri sud-vest de Rabaul, Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, duminica seara, la doar cinci zile de la cea mai mare mișcare tectonica resimțita in acest an. Conform datelor Institutului Național pentru Fizica Pamantului, acesta este al patrulea seism in mai puțin de o saptamana. Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea moment de 6,8 grade, s-a produs in ziua de joi, 8 martie, in Papua-Noua Guinee. Nu este prima oara cand au loc astfel de cutremure in Cercul de foc al Pacificului, acesta fiind unul dintre cele mai mari din zona Papua Noua Guinee din ultimele zile.…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters, conform…

- Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la 130 de kilometri est-nord-est de Lake Murray, la ora 14:13 GMT, la o adancime de 33 de kilometri, potrivit…

- Cel putin 30 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter care a avut loc luni in Papua Noua Guinee, iar compania ExxonMobil a anuntat inchiderea uzinei de lichefiere a gazelor naturale, relateaza site-ul agentiei Reuters. 12 persoane au fost descoperite decedate…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni seara in estul Indoneziei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu a fost emisa alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, conform Agerpres.Epicentrul seismului a fost stabilit in Marea Ceram (Seram), la 194 kilometri nord-vest…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in Papua Noua Guinee, in noaptea de duminica spre luni, insa nu s-a emis vreo alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Premierul raspunde DUR criticilor de la Bruxelles, dupa…

- Un cutremur puternic a zguduit astazi Papua Noua Guinee. Seismul s a produs la o adancime de 10 km si a avut o magnitudine de 7.4.Cutremurul a avut loc la coordonatele 6.07 S, 142.72 E.Distantele de la epicentrul cutremurului la cele mai apropiate orase 617 km NV de Port Moresby, Papua Noua Guinee,…

- Un cutremur cu magnitudine 3,8 s-a produs joi seara in Vrancea.Seismul a avut loc la 23:49, la o adancime de 143,1 kilometri, anunța News.ro. Tot joi, la ora 10:07, in Vrancea, s-a produs un seism cu magnitudine 3, la o adancime de 111,8 kilometri.

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 grade a avut loc, luni dimineata, in sud-vestul Mexicului, fiind resimtit si in capitala tarii, Ciudad de Mexico, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- Doua cutremure s-au produs miercuri noaptea in Vrancea si in Buzau, intr-un interval de mai putin de 4 ore. Primul cutremur a avut loc la ora 0:12, la o adancime de 137,6 kilometri, in Vrancea, si a avut o magnitudine de 2,8, titreaza News.ro. Cel de al doilea s-a produs la ora 3:46, in judetul Buzau.…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs vineri in largul coastei pacifice a Mexicului, in apropierea portului Manzanillo, fara a produce victime sau pagube materiale, conform Reuters. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS) a anuntat ca epicentrul cutremurului…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade a avut loc marti seara in Taiwan, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc marti la ora locala 23.50 (17.50, ora Romaniei), in zona Hualian (nordul Taiwanului), la adancimea de doar 9,5 kilometri.…

- Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea 3,4 a avut loc la ora 01.56, la o adancime de 82,8 kilometri. Un seism cu magnitudinea 3,9 s-a produs duminica, la ora 15.15, fiind cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an. Sambata, in judetul Buzau au…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs in noaptea de duminica spre luni, in judetul Vrancea. Un alt seism, cu magnitudinea 3,9, a avut loc duminica dupa-amiaza, fiind cel mai puternic inregistrat in acest an.Citeste si: Ofițerii SPP RUP TACEREA - Dezvaluiri HALUCINATE despre cum sunt SPIONATI…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Cutremurul de 5,8 a afectat puternic o zona aflata in apropiere de orasul Lae, aflat la aproximativ 100 de kilometri de cel mai popilat oras din regiune, Port Moresby, potrivit USGS. Seismele din Papua Noua Guinee nu provoaca, in general, pagube importante, insa USGS a avertizat ca unele…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

- Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in largul Japoniei, au anuntat seismologii americani, relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la 103 kilometri nord de insula Honshu, la o adancime de 64 de kilometri. Milioane de locuitori din Tokyo au primit in aceasta…

- Ieri Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme in zone diferite, dar in regiuni ale Romaniei necunoscute, cu frecvente miscari tectonice, comparativ cu judetele Vrancea si Buzau.Unul, dintre ele a avut loc la ora 01.27, in judetul Ialomita, la zece…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa îsi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs marti la 61 kilometri sud-vest de localitatea San Juan del Sur din Nicaragua, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters si Xinhua, conform Agerpres.Seismul s-a produs la ora 15:03 GMT. Epicentrul acestuia a fost determinat…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit duminica dimineata costa de sud a statului Peru, potrivit U.S. Geological Survey ( USGS ) Cutremurul de pamant a avut loc duminica, la ora 09:18 GMT, la o adancime de 12 kilometri. major #earthquake ( #sismo ) shakes Near Coast…

- Cutremur cu magnitudine 4 la granita dintre Iran si Irak s-a produs duminica, anunta USGS. Anul trecut, un cutremur de 7,3 la granita dintre Iran si Irak s+a soldat cu peste 400 de morți. O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat si in dimineata zilei…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri in jurul epicentrului seismului, informeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sambata, in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, precizand ca opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters.Ranitii au fost transportati la spital, conform News.ro. Potrivit AP, cutremurul s-a produs in provincia Kermanshah,…