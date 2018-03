Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica confirma dezastrul economic al guvernarii PSD-ALDE. Inflatia a a urcat la 4,7%, maximul ultimilor cinci ani, ceea ce a anulat 65% din cresterile salariale ale romanilor. Si e abia inceputul. 'Revolutia fiscala a fost o bataie de joc la adresa…

- Caștigul salarial mediu nominal net in ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fața de luna precedenta cu 145 lei, respectiv 5,5%, in timp ce salariul brut a fost de 4.143 lei, a anunțat, marți, Institutul Național de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale caștigului salarial mediu nominal…

- Preturile de consum au crescut cu 0,3% in februarie comparativ cu ianuarie, ducand rata inflatiei la 4,7% in cea de-a doua luna a acestui an, a anuntat marti Institutul National de Statistica (INS).

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei au insumat anul trecut 77,96 miliarde lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS).”In anul 2017, comparativ cu anul 2016, investitiile nete realizate in economia nationala…

- Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru anul 2017 a fost de 856,35 miliarde de lei preturi curente, mai mare cu 7% fata de anul 2016, principalii factori de crestere economica fiind industria, comertul si agricultura, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al patrulea trimestru din 2017 cu 15,65%, forma bruta, comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in activitatile de spectacole, arata datele publicate, marti, de…

- Salariile angajatilor din Bucuresti – cel mai bine platiti din toata tara – au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat anul trecut…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- Managerii firmelor din România se asteapta la noi scumpiri în comertul cu amanuntul, pâna în aprilie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a exportat, in primele 11 luni din 2017, produse chimice organice in suma de 133,4 milioane de euro, o valoare cu 14,1% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Numarul de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in al patrulea trimestru al anului trecut cu 9,9% fata de aceeasi perioada a anului anterior, la 54.700, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, comparativ cu anul 2016, acesta fiind cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut anul trecut cu 11,1% fata de 2016, ritm incetinit fata de cel din anul anterior, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 15,5%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In…

- Salariile din Romania au crescut cu 165 de lei in decembrie, pana la un caștig salarial mediu net de 2.629 de lei, anunța Institutul National de Statistica (INS). Astfel, potrivit unui comunicat al INS, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,7%, in principal datorita acordarii…

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul anului trecut, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor…

- Ialomițenii construiesc locuințe intr-un ritm destul de lent. Cel puțin aceasta este concluzia care se poate trage dintr-o serie de statistici facute publice de catre Institutul Național de Statistica. Potrivit indicatorilor INS, in ultimii 18 ani, la nivelul județului s-au construit doar 2114 locuințe,…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega avertizeaza pe pagina sa de socializare ca ”Romania-i tot mai mica! Romania trebuie salvata! Ramanem tot mai puțini și asta nu e de gluma!” Europarlamentarul atrage atenția ca Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca populația Romaniei va scadea cu 17%,…

- Legea salarizarii unitare, act normativ care s-a vrut un instrument pentru echitate sociala, a dat naștere la discrepanțe jenante, care au nemulțumit aproape pe toata lumea, cu excepția unor bugetari politici, care primesc lefuri la care nici nu visau. Institutul Național de Statistica (INS) a facut…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de…

- Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut, ca serie bruta, cu 15,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, afacerile din domeniul serviciilor…

- Evolutia recenta a comenzilor noi exprima premise favorabile pe termen scurt pentru dinamica productiei in ramura prelucratoare, scenariul macroeconomic central al Bancii Transilvania indicand cresteri cu ritmuri medii anuale de 3,2% in 2017 si 2018 a investitiilor productive si de 2,5% in 2019,…

- Salariul mediu, cu 3% mai mare in noiembrie 2017 fata de luna precedenta. Domeniile cu cele mai mari cresteri In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in noiembrie de 2.464 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 lei (+3%), iar valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s‐au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice…

- Mulți romani iși pun intrebarea de ce nu se resimte in buzunarul propriu creșterea economica spectaculoasa a Romaniei. Raspunsul vine de la INS, care ne arata ca in ciuda creșterii economice a explodat prețul bunurilor de consum. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in decembrie la 3,32%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 de lei (+3%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- In trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodarie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, in medie de 2.885 de lei lunar, reprezentand 84,2% din cheltuieli, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Potrivit ultimei cercetari efectuate de Institutul Național de Statistica (INS), din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa, 65,9% dintre acestea concentrandu-se in mediul urban. Totodata, 68,6% dintre gospodariile din Romania…

- Stabilitatea activitații in industrie, comerțul cu amanuntul și servicii. Creștere moderata a numarului de salariați in comerțul cu amanuntul și servicii. Creștere moderata a prețurilor in industrie, construcții și servicii. Acestea sunt, pe scurt, tendintele activitatii economice vazute de managerii…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit, miercuri, al doilea set de date provizorii publicate in aprilie privind valoarea produsului intern brut (PIB) din intregul an 2016, majorand valoarea PIB cu 870 milioane lei, la 762,34 miliarde lei (169,8 miliarde euro), chiar daca a mentinut rata…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…