- Producatorul german de cabluri auto Leoni a abandonat tinta de profit pe 2019, anuntata in urma cu numai o luna, si a informat ca va face concedieri si posibil va vinde active, transmite Reuters. "Compania se confruntă cu un mediu operaţional dificil, în special în China. Cererea…

- Ianis Hagi (20 de ani) este, fara indoiala, cel mai in voga fotbalist din campionatul nostru. Ultimele prestatii ale capitanului echipei Viitorul Constanta a atras atentia unui club de traditie din Europa.

- Viitorul a invins cu 2-1 in deplasarea de la FCSB, golurile fiind marcate de Calcan și Hagi, respectiv Coman. Constanțenii au sarbatorit in vestiar triumful cu un dans vesel și chiuituri pe ritmurile unei melodii machedonești. Ianis Hagi, Ionuț Vana și Eric au fost cei mai activi dintre jucatorii „Regelui"…

- Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, a implinit astazi 54 de ani. „Regele" a dezvaluit doua dintre marile sale dorințe. Intrebat unde il vede pe Ianis Hagi in 10 ani, Gheorghe Hagi a oferit un raspuns sincer: „Sa-și gaseasca locul la o echipa de top din Europa, sa ajunga…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, o exclude pe Real Madrid din topul celor mai bune 3 formații din Europa. „Am spus-o de multe ori: care sunt cele mai bune echipe din ultimul deceniu? Barcelona, Bayern Munchen și Juventus. Acestea sunt cele mai bune trei echipe din Europa.De ce spun asta?…

- Evoluțiile din Republica Moldova in perioada preelectorala au fost discutate in cadrul intrevederii delegației Parlamentului la Adunarea Parlamentara OSCE cu Președintele Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), George Tsereteli.

- Genk il cedeaza pe spaniolul Alejandro Pozuelo la Al-Ahli, iar in locul mijlocasului il doresc pe Ianis Hagi. Cu cele 8 milioane de euro incasate de la Al-Ahli, Genk isi permite astfel sa il cumpere pe fiul "Regelui". Ianis Hagi a revenit in urma cu un an in Liga 1 si a avut evolutii excelente,…

- Real Madrid l-a transferat pe Brahim Diaz (19 ani) de la Manchester City. Campionii Europei au platit 17 milioane de euro in schimbul mijlocașului spaniol. Brahim Diaz, unul dintre marile talente ale fotbalului iberic, a fost ochit de City in 2014, la doar 14 ani. Cetațenii au platit in schimbul sau…