- La sfârșitul anului trecut, au aparut primele informații cu privire la un posibil parteneriat tehnic între BMW și Daimler, prin care cele doua companii sa dezvolte în comun diverse

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Borș și Nadlac I-Nagylak au depistat doi barbați care s-au prezentat la controlul de frontiera cu doua autoturisme care erau cautate de autoritatile din Marea Britanie in vederea confiscarii. Joi dimineața in jurul orei 2, la Punctul…

- Un barbat a fost gasit impuscat, vineri seara, intr un autoturism Mercedes, lovit in lateral, pe marginea unui drum judetean din Vrancea, medicii declarand decesul. Un alt autoturism a fost gasit abandonat in apropiere de locul in care a fost impuscat barbatul.

- Un autoturism care circula pe DJ 107, Drambar – Alba Iulia, s-a rasturnat in afara carosabilului. Accindetul s-a petrecut in dreptul targului de animale. Șoferul autoturismului, marca Mercedes, un tanar de 28 de ani nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a…

- Un șofer din Marea Britanie a incercat sa-și transforme mașina sa, un Renault Megane - in valoare de aproximativ 1.000 de lire sterline (1.156 euro), intr-un autoturism de lux, mai precis Mercedes. Acesta a luat grila si emblema de la un Mercedes și le-a amplasat pe un Renault Megane din 2008. Autoturismul…

- Sporturile cu motor traverseaza o perioada ampla de schimbari influențate de accentul major pe care constructorii il pun pe competițiile cu vehicule electrice. La jumatatea anului trecut, Mercedes a anunțat ca va parasi Campionatul German de Turisme (DTM) la sfarșitul sezonului 2018 și iși va concetra…

- Theresa May a fost protagonista unui moment amuzant in timpul vizitei la cancelarul german Angela Merkel. Premierul britanic nu a putut cobori cateva secunde din mașina, deoarece portiera limuzinei in care se afla s-a blocat, scrie The Guardian. Aflata la Berlin pentru o intalnire de urgența cu cancelarul…