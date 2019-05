Segmentul spațiilor de birouri a fost vedeta primul trimestru al anului CBRE a analizat activitatea pieței imobiliare in primul trimestru al anului, pe segmentele spațiilor de birouri, spațiilor comerciale și spațiilor industriale și logistice. Cea mai mare suprafața tranzacționata se afla in cladiri de birouri din București, unde au fost inchiriați 110.000 mp, in T1 2019. In sectorul spațiilor comerciale din țara, au fost finalizați 17.000 mp, reprezentand extinderi pentru doua centre comerciale, in timp ce 472.000 mp se afla in construcție sau inca in faza de proiect, avand date de livrare in intervalul T2 2019 – T4 2020. Cele mai multe spații industriale și logistice… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

