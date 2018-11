Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de joi, 01.11.2018, demareaza plata in avans pentru fermierii care au solicitat sprijin cuplat in sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine, in Campania 2018. In conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 01.11.2018, demareaza plata in avans pentru fermierii care au solicitat sprijin cuplat in sectorul zootehnic pentru speciile ovine si caprine, in Campania 2018.In conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea…

- Anunț de ultima ora.Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de joi, 25 octombrie, centrele judetene vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, pentru 26 de fermieri care au presat servicii in luna august, scrie Mediafax.…

- In ședința de Guvern din 20 septembrie 2018 a fost aprobata o Hotarare pentru modificarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. In urma cererilor depuse la APIA, s-a constatat necesitatea suplimentarii plafonului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Satu Mare informeaza ca incepand de astazi, 05.09.2018, Centrele judetene APIA vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, aferent lunii iunie și trimestrului II 2018. Suma totala autorizata la plata pentru…

- VIN BANI PENTRU FERMIERI! Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 05.09.2018, Centrele judetene APIA vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, aferent lunii iunie și trimestrului II 2018, anunța APIA. Suma totala…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 05.09.2018, Centrele judetene APIA vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, aferent lunii iunie si trimestrului II 2018. Suma totala autorizata la plata este de 15.409.975,36 lei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 05.09.2018, Centrele judetene APIA vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, aferent lunii iunie si trimestrului II 2018. Suma totala autorizata la plata este de 15.409.975,36 lei…