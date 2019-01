Șeful Volkswagen spune că mașinile electrice vor fi inccesibile persoanelor cu venituri mici Trecerea la vehiculele electrice va face autoturismele mult mai scumpe, ceea ce inseamna ca acestea vor deveni inaccesibile persoanelor cu venituri mici in viitor, a declarat președintele Volkswagen intr-un interviu publicat duminica și preluat de mediafax. "Avem scopul clar de a face ca electromobilitatea sa fie accesibila unei mari parți a populației", a declarat Hans-Dieter Poetsch pentru ziarul Welt am Sonntag. Dar a adaugat ca menținerea prețurilor pentru vehiculele de inceput de gama va fi dificila. "Nivelul actual al prețurilor nu poate fi menținut daca aceste mașini sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

