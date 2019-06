Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna, deputatul Lucian Stanciu Viziteu, senatorul Allen Coliban și președintele USR Timiș, Cristian Moș, fac parte din comisia de negociere cu PLUS pentru prezidențiale, au declarat surse politie pentru MEDIAFAX.Decizia a fost luata la Braila, cei menționați urmand sa fie…

- USR va discuta, sambata, in ședința Comitetului politic de la Braila, inființarea comisiei de negociere cu PLUS pentru desemnarea prezidențiabilului. USR urmeaza sa stabileasca și cine va face parte din acest for, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citește și: SURPRIZA TOTALA Meteorologii…

- Sursele citate au declarat, pentru Mediafax, ca reprezentanții USR urmeaza sa decida componența comisiei de negociere cu PLUS. Mai intai, insa, in ședința se va vota organizarea acestei comisii. Inca din luna mai, Dan Barna, liderul USR, a anuntat ca obiectivul USR-PLUS este ca intr-un an si jumatate…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale. Motivul: Alianța va avea candidat propriu, lasand sa se ințeleaga ca intre el și Dacian Cioloș se va…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi, Adevarul Live, ca Ludovic Orban se preface surprins ca Alianta USR PLUS va avea candidat propriu la prezidentiale, precizand ca alianta s-a nascut tocmai pentru ca romanii s-au saturat de "aceasta ciupeala oportunista promovata de Orban". Barna a raspuns astfel…

- Dan Barna a criticat, joi, la Adevarul Live, PNL subliniind ca ”Alianța USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca românii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban”. Asta, dupa ce Ludovic Orban a reproșat alianței ca se gândește la o candidatura proprie…

- Alianța 2020 USR PLUS organizeaza primul miting electoral la Cluj Napoca pe data de 5 mai. La miting vor fi prezenți președinții celor doua partide, Dan Barna și Dacian Cioloș, și candidații Alianței 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare.Potrivit lui Cristian Ghinea, la mitingul electoral…