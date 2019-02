Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca l-ar vota pe Dacian Ciolos in turul 2 al alegerilor prezidentiale in eventualitatea in care acesta va candida din partea aliantei electorale USR-PLUS si contracandidat ar fi Klaus Iohannis. Dan Barna a fost intrebat, in cadrul unei emisiuni la Digi 24, cu cine…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat intr-o emisiune difuzata sambata de un post TV, ca daca in turul doi al alegerilor prezidentiale ar ajunge Klaus Iohannis si Dacian Ciolos, l-ar vota pe ultimul in defavoarea actualului sef al statului.

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca aparitia unei noi candidaturi la alegerile prezidentiale, pe dreapta, nu face decat sa confuzeze suplimentar si sa creeze probleme presedintelui Klaus Iohannis. Liberalul arata ca, printr-o alianta a fortelor de dreapta, presedintele in functie poate castiga din…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca, in momentul de fata, presedintele Klaus Iohannis este singurul candidat "viabil" la alegerile prezidentiale si ca il va vota in al ...

- USR nu exclude posibilitatea de a-l sustine pe presedintele PLUS, Dacian Ciolos, drept candidat la presedintia României, daca va forma o alianta cu aceasta formatiune politica, a precizat duminica liderul USR, Dan Barna, citat de Agerpres.Daca nu va forma nicio alianta politica pentru prezidentiale,…

- Chiar daca Klaus Iohannis a folosit cuvinte elegante, iar atacul a fost subtil, electoratul a inteles imediat ca presedintele este foarte suparat in special pe candidatura fostului prorejat. „Cred ca este foarte bine sa isi prezinte fiecare oferta electorala. Daca este bine, sigur ca este bine sa…

- Ludovic Orban a declarat, luni la Digi 24, ca nu crede ca Dacian Cioloș va candida la alegerile prezidențiale, avand in vedere cota de incredere pe care o are in sondaje. Președintele PNL a precizat ca spera ca fostul premier sa il susțina pe Klaus Iohannis in aceasta competiție, potrivit Mediafax.

- Un tur 2 al alegerilor prezidențiale in care s-ar confrunta Klaus Iohannis și Liviu Dragnea suna foarte rau, a declarat Victor Ponta in emisiunea „Imparțial” de la Digi24. „Liviu Dragnea nu poate sa fie candidatul celor de centru-stanga, pentru ca nu are absolut nimic in comun. Sigur, e șeful unui…