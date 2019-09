Seful“ urca pe scena Casei de Cultura din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat in week-end la doua acțiuni ale PNL, care au beneficiat de toate ingredientele unei lansari reușite in cursa pentru un nou mandat: bai de mulțime, atacuri la adresa PSD, increderea delegaților liberali in succesul electoral. Mai mult de 10 de minute a avut nevoie…

- Președintele Klaus Iohannis a participat in week-end la doua acțiuni ale PNL, care au beneficiat de toate ingredientele unei lansari reușite in cursa pentru un nou mandat: bai de mulțime, atacuri la adresa PSD, increderea delegaților liberali in succesul electoral. Mai mult de 10 de minute a avut nevoie…

- Presedintele Klaus Iohannis este prezent, in aceste momente, in municipiul Constanta, pentru a participa la "Reuniunea Filialelor PNL din Regiunea Sud Est".Evenimentul are loc in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, din bulevardul Alexandru Lapusneanu. La intalnire, alaturi de presedintele Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla maine, 14 septembrie, in municipiul Constanta pentru a participa la "Reuniunea Filialelor PNL din Regiunea Sud Est."Evenimentul va avea loc in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, din Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 1., Constanta, incepand cu ora 17.00. La…

- Miercuri, 18 septembrie, iubitorii de teatru sunt invitati la Casa de Cultura a Sindicatelor din Baia Mare la un spectacol de zile mari: 45 de ani de teatru – Cezara Dafinescu. „Dupa 40 de ani petrecuți pe scena Teatrului Național București, actrița Cezara Dafinescu vine la o intalnire cu publicul sau.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, impreuna cu cei doi viceprimari, Dumitru Babu si Costin Rasauteanu au participat vineri la o noua intalnire de lucru cu presedintii si administratorii asociatiilor de proprietari din municipiul Constanta.La intalnirea din Sala Mare a Casei de Cultura…

- Ieri, 10 iulie, in jurul dupa amiezii, o femeie a fost talharita de trei copii minori in zona Casei de Cultura, in timp ce astepta la semafor, acestia reusind sa ii smulga poseta de pe umar si sa fuga cu ea.Scena a fost surprinsa de o echipa de interventie Zip Escort care patrula prin zona si care,…

- Trei minori din Constanța au jefuit ieri o femeie in centrul orașului. Evenimentul s-a petrecut in seara de miercuri, 10 iulie, in jurul orei 18.45, in zona Casei de Cultura, a notat replicaonline.ro. O femeie ce se afla pe strada a fost acostata de trei tineri, care i-au smuls poșeta in care se aflau…