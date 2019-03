Șeful unui ONG pentru drepturile omului din Cecenia, condamnat la patru ani de închisoare Oiub Titiev, șeful ONG-ului rus pentru drepturile omului Memorial, a fost condamnat luni la patru ani de închisoare la termenul procesului în care a fost gasit vinovat de posesie ilegala de drogul, proces denunțat de catre partizanii activistului ca fiind unul fabricat, relateaza AFP.

Tribunalul municipal din Shali, un oraș la aproximativ 30 de kilometri de Groznîi, capitala Ceceniei, l-a gasit pe Titiev ca fiind vinovat de posesie de droguri, a anunțat Memorial pe contul de Telegram.

Acesta fusese reținut în ianurie 2018 de catre poliție care a spus ca a gasit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul saudit i-a deferit justitiei pe autorii uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat joi seful Comisiei pentru drepturile omului din Arabia Saudita, care a respins orice rol international in ancheta privind acest asasinat, potrivit Reuters. Bandar bin Mohammed Al-Aiban a…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat China si Iranul in raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume, prezentat miercuri, aratandu-se insa conciliant cu alte tari, in numele 'intereselor Statelor Unite', transmit AFP si Reuters, informeaza…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat China si Iranul in raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume, prezentat miercuri, aratandu-se insa concilian...

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a criticat China si Iranul in raportul anual al Departamentului de Stat privind situatia drepturilor omului in lume, prezentat miercuri, aratandu-se insa conciliant cu alte tari, in numele 'intereselor Statelor Unite', transmit AFP si Reuters. China,…

- David Boyd, expert ONU, spune ca poluarea atmosferica provoaca anual moartea prematura a sapte milioane de persoane din toate regiunile globului, dintre care 600.000 sunt copii. Astfel ca poluarea atmosferica, care reprezinta de mult timp o problema de mediu si de sanatate, ar trebui considerata…

- Stabilitatea si securitatea nu pot fi separate de drepturile omului, a declarat luni presedintele francez Emmanuel Macron dupa intrevederea avuta la Cairo cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, relateaza Reuters. Dupa ce a declarat in 2017 ca nu-i va tine lectii presedintelui egiptean despre…

- Un tribunal din Tianjin (nordul Chinei) l-a condamnat luni la patru ani si jumatate de inchisoare pe avocatul chinez specializat in drepturile omului Wang Quanzhang, pentru subminarea puterii de stat, transmite Reuters. Instanta a anuntat online sentinta in procesul lui Wang, desfasurat in decembrie…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a incercat sa-i linisteasca vineri pe britanicii care traiesc in Spania, spunand ca drepturile lor vor ramane neschimbate dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Captura RECORD a ofițerilor…