Seful Twitter a muncit pentru 1,40 dolari

- "Ca dovada a angajamentul si increderea in potentialul de creare a valorii pe termenul lung a Twitterului, directorul nostru Jack Dorsey a refuzat compensatiile si bonusurile pentru anii 2015, 2016, 2017 iar in 2018 compensatiile si bonusurile nu au fost decat un salariu de 1,40 dolari ", indica Twitter,…

- Compania americana de ridesharing Uber Technologies Inc a decis sa incerce sa vanda actiuni de 10 miliarde dolari cu prilejul unei operatiuni de cotare publica initiala (IPO), urmand sa anunte in mod public joi inregistrarea ofertei, au declarat marti pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar.…

- Tranzacțiile de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa au inregistrat cea mai mare valoare anul trecut, 126,5 miliarde de dolari, in creștere de 2,5 ori fața de 2017 și peste cele 98,9 miliarde de pe continentele americane. Statele Unite sunt, insa, piața cea mai atractiva pentru investiții, cu 81,4…

- Cu cinci zile inainte de termenul la care Statele Unite urmau sa aplice taxe vamale suplimentare la importuri chineze anuale in valoare de 200 miliarde dolari, Donald Trump a facut un anunț-surpriza: a anulat ultimatumul respectiv, dupa ce a constatat «progrese» la negocierile comerciale bilaterale.…

- Astazi vor sosi la Caracas sute de tone de ajutoare umanitare rusesti, un sprijin al Moscovei pentru Nicolas Maduro care respinge alimentele si medicamentele provenind din Statele Unite, cerute cu insistenta de opozantul Juan Guaido. Ajutoarele nu sunt numai marul discordiei, sub ochii unei Uniuni Europene…

- Pe fondul unei scaderi neobisnuite a vanzarilor de telefoane iPhone la finele lui 2018, in special in China, grupul american Apple a incercat marti sa ii convinga pe investitori ca are si alte motoare de crestere pentru viitor, precum serviciile de plati sau cele de streaming, informeaza AFP.…

- Aproximativ 100.000 de persoane care au muncit in sistem 'au pair' in Statele Unite isi vor imparti suma de 65,5 milioane de dolari, rezultata in urma unui acord amiabil convenit miercuri, destinat evitarii unei actiuni in justitie vizand salariile acestor persoane care au fost mentinute in mod artificial…