Seful Structurii de Securitate din Curtea Suprema revine in completul care judeca Dosarul Retrocedarilor din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit un nou termen in dosarul in care patru angajati ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO Constanta au fost condamnati in prima instanta in cauza in care un investigator sub acoperire ar fi fost torturat in Mamaia. Cauza se va afla din nou…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat, miercuri, o sentinta definitiva in dosarul in care Diana Boerica, una dintre fiicele omului de afaceri Genica Boerica, este trimisa in judecata alaturi de alti sapte inculpati intr-un dosar ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei se va pronunta azi in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost deferit Justitiei alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky si de fostul viceprimar al Constantei Gabi Stan. De asemenea, in prezenta cauza, au fost…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. In cauza, Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a primit in prima instanta cea mai mare pedeapsa: patru ani de inchisoare cu suspendare. Initial,…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie va avea loc primul termen in apelul dosarului DGASPC Teleorman, unde presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare. Dosarul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a fost repartizat completului…

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, se va pronunta in perioada imediat urmatoare in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost deferit Justitiei alaturi de omul de afaceri Sorin…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit completul de judecata care va analiza contestatiile formulate in celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. In cauza, Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a primit in prima instanta cea mai mare pedeapsa: patru ani…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen in celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 11 octombrie. Oricare va fi decizia ICCJ, aceasta va fi definitiva. In dosar, procurorii din cadrul Directiei…