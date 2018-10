Stiri pe aceeasi tema

- Apel direct la guvernul de la Bucuresti, pentru a nu mai submina lupta anticoruptie. Europarlamentarul german Manfred Weber, sustinut de cancelarul Angela Merkel pentru sefia Comisiei Europene, spune ca schimbarile din justiție afecteaza nu doar candidatura Romaniei la spatiul Schengen, ci si pe ale…

- Senatorul american John McCain s-a stins din viata dupa o lupta crancena cu cancerul. Anuntul a fost facut de rudele politicianului, in varsta de 81 de ani.Ieri, presa din SUA a scris ca McCain a renuntat la tratament.

- Guvernul Romaniei ar putea lua in considerare amnistierea cazurilor de condamnare pentru corupție in timpul mandatului lui Laura Kovesi, in calitate de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Aceasta vine dupa anii de acuzații tot mai intense privind metodele abuzive folosite de procurori.…

- Congresul american a aprobat miercuri cu o majoritate neta un buget de 716,3 miliarde pentru Pentagon, accelerand cheltuielile militare si intarind pozitia SUA in contextul disputei de la distanta cu Rusia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Senatul a aprobat legea privind bugetul apararii (NDAA)…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) ramane lider mondial cu un avans de 831 puncte fața de principala urmaritoare, daneza Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA). Saptamana premergatoare sezonului de hard american nu a adus schimbari la varful clasamentului. ...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat dur, joi seara, practica blocarii mesajelor postate de politicieni conservatori pe Twitter, avertizand ca va cere investigarea platformei de microblogging, informeaza site-ul de stiri Axios.com.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica Iranul sa 'nu mai ameninte niciodata SUA', in caz contrar Teheranul riscand sa suporte consecinte precum 'cele pe care putini le-au cunoscut de-a lungul istoriei', transmit Reuters si AFP. Mesajul lui Trump a fost lansat pe Twitter…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat duminica Statele Unite ale Americii sa nu se ''joace cu coada leului'', dand asigurari ca un conflict cu Teheranul ar insemna ''mama tuturor razboaielor'', declaratie ce survine cu cateva ore inaintea unui discurs asteptat…