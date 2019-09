Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care obisnuia sa locuiasca in Marea Britanie si care a devenit jihadis al gruparii Stat Islamic, decapitand peste 100 de persoane, a fost capturat in Siria, potrivit publicatiei belgiene De Morgen. Anouar Haddouchi, care s-a nascut in Belgia, dar s-a mutat in orasul britanic Birmingham in…

- Acest anunt intervine pe fondul tensiunilor crescute intre Iran si Israel, care sustine ca va stopa 'expansionismul' iranian in regiune si se considera drept tinta desemnata a programului nuclear al Teheranului. Israelul a declarat ca a impiedicat in weekend un atac cu drona impotriva teritoriului…

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a dat un interviu pentru Antena 3, in care a transmis un mesaj familiilor celor doua fete, Alexandra și Luiza, pe care tatal ei spune ca le-a ucis.Atac puternic al aviației israeliane in Siria. Au fost atacate ținte pentru a impiedica un atac al…

- Gruparea terorista Statul Islamic (SI), care si-a autoproclamat un califat in teritorii din Irak si Siria, nu a fost infranta cu adevarat, iar reaparitia sa, sub acest nume sau altul, este doar o chestiune de timp, avertizeaza oficiali si experti, potrivit AFP.

- Scrisoarea de credinta catre SI a fost gasita in posesia unui barbat care nu se afla in inchisoare. Aceasta scrisoare ar fi fost redactata de catre unul dintre cei doi detinuti.Cei trei indivizi au fost inculpati vineri pentru ''asociere a raufacatorilor cu scop terorist criminal''. Tinta…

- Atentatul cu bomba a vizat membri ai fortelor de securitate intr-o parcare din orasul Sheikh Zuweid, potrivit acelorasi surse, care au precizat ca un militar a fost ucis si alti trei raniti.Potrivit surselor citate, un civil a fost ucis de asemenea in acest atac, care nu a fost revendicat.…

- De la caderea in martie a 'califatului' gruparii Statul Islamic (SI), comunitatea internationala se confrunta cu problema repatrierii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak. 'Membrii familiilor trebuie repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime',…

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a cerut luni ca membrii familiilor jihadistilor capturati sau ucisi in Siria si in Irak sa fie "repatriati, cu exceptia cazului in care sunt inculpati pentru crime", relateaza AFP. De la caderea in martie a "califatului"…