Seful de stat bolivian Evo Morales a denuntat greva generala declansata miercuri in tara sa la apelul opozitiei, comparand-o cu "o lovitura de stat", in primele lui declaratii publice dupa alegerile prezidentiale de duminica, informeaza AFP, citata de Agerpres.



"Un proces de lovitura de stat este in curs (...). Dreapta s-a pregatit, cu sustinere internationala, pentru o lovitura de stat", a declarat in fata presei liderul socialist, dupa declansarea unei greve generale la initiativa organizatiilor societatii civile apropiate de opozitie.



"Pana in prezent, am suportat,…