- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, strategia presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care coalitia PSD-ALDE va merge cu o restructurare a Guvernului, in Parlament, pentru a evita semnatura sefului statului. Basescu spune ca Iohannis se va adresa Curtii Constitutionale, o procedura…

- Președintele Klaus Iohannis a respins remanierea propusa de premierul Viorica Dancila. Șeful statului a spus ca cele trei propuneri de miniștri pentru a prelua portofoliile Justiție, Fonduri Europene si Romanii de Pretutindeni nu sunt pregatite și nu au „ținuta necesara” pentru o astfel de funcție.…

- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…

- Premierul Viorica Dancila a discutat marti la telefon cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri, potrivit unor surse guvernamentale. Sursele citate au mentionat ca discutia dintre cei doi a avut loc la finalul evenimentului desfasurat la Palatul Victoria pe tema cresterii…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 aprilie: *** Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va pronunta la inceputul saptamanii viitoare cu privire la remanierea guvernamentala. Miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis sefului statului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ''inoportune'' propunerile PSD de noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. "Stiti, este o vorba romaneasca: scapi de dracu, dai de tac-su. Cam asa le calific aceste propuneri, la fel de inoportune,…

- Presedintele Klaus Iohanis a chemat, saptamana viitoare, societatea civila, la consultari, pe organizarea referendumul privind Justitie, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Seful statului a anuntat deja ca este "aproape hotarat" sa convoace acest referendum, dar ca doreste sa faca…