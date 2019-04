Stiri pe aceeasi tema

- Fregata "Regele Ferdinand" a plecat joi, 28 martie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in gruparea navala permanenta NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group), din care mai fac parte nave militare ale Canadei, Olandei, Spaniei si Turciei. Gruparea navala NATO va desfasura, pana la data…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), viceamiral dr. Alexandru Mirsu, a afirmat vineri, in Portul Constanta, ca in afara dezvoltarii interoperabilitatii, exercitiul Poseidon 19 demonstreaza ca navigatia pe Marea Neagra este libera, sigura si deschisa rutelor comerciale, in concordanta cu reglementarile…

- Exercițiu multinațional organizat de Fortele Navale Romane, "Poseidon 2019" Peste 1000 de militari participa la primul exercitiu multinational organizat de Fortele Navale Române în acet an, intitulat „Poseidon 2019”. Manevrele vor avea loc timp de o saptamâna…

- Fortele Navale Romane (FNR) lanseaza, in perioada 18-21 februarie, cea mai ampla campanie din acest an pentru promovarea profesiei si carierei de marinar militar in randul elevilor din cinci localitati vrancene, informeaza un comunicat de presa transmis vineri de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).…

- Barbatul care a murit, vineri, in accidentul produs in județul Constanța, era militar al Forțelor Navale și participase cu succes la trei misiuni in Afganistan, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Statului Major al Forțelor Navale, barbatul avea 41 de ani, era maistru militar, iar din…

- Viceamiralul Alexandru Mirsu, seful Statului Major al Fortelor Navale a prezentat marti 22 ianuarie 2019 ministrului Apararii Nationale, Gabriel Beniamin Les, bilantul Fortelor Navale pentru anul 2018, precum si obiectivele propuse pe termen scurt, mediu si lung. La sedinta de bilant au participat seful…

- Comandantul Marinei Militare, viceamiralul Alexandru Mirsu, a declarat marti, la sedinta anuala de bilant, ca navele maritime si fluviale au executat, in total, peste 1.000 de zile de misiuni in Marea Neagra si Mediterana si pe Dunare, in cadru national si multinational, alaturi de partenerii NATO,…

- Aseara, la Romania TV, ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca in momentul in care l a propus pe generalul Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii SMAp nu s a gandit la nimic politic si ca regreta ca totul este privit in cheie electorala.Acesta a spus ca "ministerul functioneaza.…