- Spectacol grandios la malul marii de Ziua Marinei. Manifestarile vor avea loc pe faleza din Constanta unde sunt asteptati sa ajunga mii de romani din toata tara. Zeci de nave, aeronave si ambarcatiuni prezinta cel mai mare spectacol naval pe care Fortele Navale Romane il organizeaza, an de an, in Romania,…

- Mii de persoane sunt asteptate sa asiste, astazi, la manifestarile de Ziua Marinei organizate pe faleza din Constanta, oamenii urmand sa vada exercitii complexe ale militarilor din cadrul Fortelor Navale. La eveniment vor fi prezenti si militari americani si italieni. La manifestari si-au anuntat…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, insotit de Seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), viceamiral dr. Alexandru Mirsu, a participat, miercuri, la traditionala ceremonie militara si religioasa de comemorare a eroilor marinari organizata la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza…

- Fortele Navale organizeaza in perioada 7-15 august mai multe manifestari dedicate Zilei Marinei, acestea avand loc in sase orase din tara, cele mai ample activitati desfasurandu-se in Constanta. Cu acest prilej, oamenii pot vizita navele ale Fortelor Navale sau pot asista la exercitii militare.

- In prezenta ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, alaturi de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, a avut loc festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, promotia 2019. Tinerii emotionati, dar echipati corespunzator cu tarie…

- Incepand cu ora 09:00, ministrul Apararii Nationale, alaturi de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, va fi prezent la festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, promotiei 2019.Chirita Elena Iuliana Alexandra este sefa de promotie…

- Comandantul Marinei Militare, viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, va participa sambata, la Manastirea Dintr-Un Lemn, la ceremonialul de comemorare a marinarilor cazuti la datorie si la jubileul implinirii a 80 decenii de la consacrarea acesteia ca lacas de inchinare al marinarilor si aviatorilor, conform…

- Festivitatea de premiere a performantelor marinarilor militari, obtinute in anul 2018, care a avut loc vineri, 24 mai 2019, la Constanta, a fost dedicata navei scoala "Mircea", cel mai longeviv ambasador al Romaniei pe marile si oceanele lumii.In prezenta sefului Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul…