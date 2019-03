Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila participa, joi, la activitatile prilejuite de introducerea in serviciul de lupta permanent Politie Aeriana, sub comanda nationala, a aeronavelor F-16 Fighting Falcon. Acțiunea are loc Baza 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" Borcea). Cele mai recente achizitii…

- La mai bine de doi ani de la aducerea in țara, avioanele F16 pot face poliție aeriana sub comanda naționala. Piloții escadrilei 53 War-Hawks urmeaza sa fie certificați pentru participarea la aceste misiuni și sub comanda NATO.

- Serviciul de Informații Externe a lansat o licitație pentru cumpararea de produse si preparate farmaceutice.

- Printre participanti s-au numarat si sportivii de la Royal Kwon Oradea, pregatiti de Francisc Tripa, Renata Tripa si Sandor Paskuj. Sportivii s-au intrecut pe patru suprafete in probele de lupta, technici speciale, exercitii de forta, spargeri si lupta traditionala. Oradenii au cucerit 14 medalii,…

- „Incepem o noua sesiune parlamentara. Va prezint noii colegi care vor fi liderii de grup. La Camera Deputaților va fi Cristina Pruna, iar secretarul USR in BP va fi Silviu Dehelean. La Senat avem lider de grup de Adrian Weiner și secretar pe Silvia Dinica”, a declarat președintele USR, Dan…

- Un avion militar F/A-18 Hornet, apartinand Kuweitului, a fost lovit de un fulger in timp ce zbura printre nori. Pilotul a fost luat pe nepregatite si s-a speriat, dupa cum se vede in inregistrarea facuta cu camera de bord a aeronavei, transmite Mediafax.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, au dat publicitatii sambata o declaratie comuna, in care se arata ca exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta un instrument de lupta politica…