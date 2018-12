Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei ceremonii militare organizata la sediul Ministerului Apararii Nationale, in prezenta Asistentului Adjunct al Secretarului Apararii pentru Operatii Speciale si Combaterea Terorismului al SUA, Andrew Knaggs, generalul Nicolae Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii SMAp , si generalul…

- Echipele care reabiliteaza drumurile din Alaska au starnit invidie in restul Statelor Unite ale Americii ca urmare a interventiei lor pentru refacerea unei sosele devastate de cutremurul de vineri, care a avut magnitudinea 7, relateaza CNN.

- Surpriza uriasa pentru iubitorii baschetului din Pitesti, care vor avea aparte de un adevarat show! Pe 20 noiembrie, la Sala Sporturilor Trivale va sosi naționala JBA a Statelor Unite ale Americii! Formația condusa de LaVar Ball, tatal lui Lonzo Ball (NBA, Los Angeles Lakers), va juca impotriva vulturilor…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in zilele de 8 si 9 noiembrie, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s-a aflat in Statele Unite ale Americii, unde a participat la Reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justitie si Afaceri Interne. Reuniunea din Washington, gazduita…

- Republica Moldova se alatura Statelor Unite ale Americii, statelor-membre ale Uniunii Europene, Canadei, dar si altor state-membre ONU si condamna intentia asa-ziselor "republici populare Donetk si Lugansk", de a organiza "alegeri" la 11 noiembrie 2018. Republica…

- Pentagonul a denuntat luni o manevra periculoasa din partea unui avion de vanatoare rus care a trecut ''foarte, foarte aproape'' de un avion al Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii care survola Marea Ne...

- Clipe de panica in avionul in care se afla Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii. Pilotii au fost nevoiti sa intoarca aeronava la sol, scrie rtv.ro.Un avion in care se afla Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost nevoit sa sa se intoarca la baza, dupa ce pilotii au simtit miros de…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump a dezvaluit ca uneori ii confisca telefonul sotului sau ca sa-l tina departe de Twitter, deoarece nu intotdeauna este de accord cu ceea ce posteaza presedintele. „Nu sunt intotdeauna de acord cu ceea ce face si ii spun asta” Melania Trump, a…