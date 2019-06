Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nicolae Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut sambata, 22 iunie, o intrevedere, cu comandantul Comandamentului European al SUA, generalul Tod D. Wolters, la Bordusani, cu ocazia Zilei Distinsilor Vizitatori a exercitiului SABER GUARDIAN 19 SG19 .Subiectele abordate de cei doi…

- Un anunț important pentru toți romanii a fost transmis de comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos. Aflat la Bucuresti, la reuniunea ministeriala UE – SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne, acesta a dezvaluit ca Romania…

- Aproximativ 8.000 de militari din sase tari (Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Romania, Ungaria si Statele Unite ale Americii) vor participa, in perioada 3-24 iunie, la exercitiul multinational "Saber Guardian 2019" (SG19), condus de Fortele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR) si…

- Secretarul de stat al Fortelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Mark T. Esper, a multumit Romaniei pentru sprijinul acordat Armatei americane in calitate de natiune gazda, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o luni, la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, cu seful Statului Major al…

- 'Prezidam a 51-a reuniune a Consiliului Spatiului Economic European. Este acel spatiu unde Islanda, Lichtenstein si Norvegia beneficiaza de piata interna, de toate avantajele pe care le confera piata interna. Este un mecanism care functioneaza de 25 de ani, de aceea astazi, in afara plenarei, avem…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri, 17 aprilie 2019, pe adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pentru Europa Centrala, Matthew Boyse. Cu aceasta ocazie, demnitarul roman a salutat intensificarea dialogului bilateral la nivel politic si a reiterat importanta…

- Vicepremierul Ana Birchall a participat alaturi de mai mulți oficiali, printre care și Gordon Sondland, ambasadorul Statelor Unite pentru relatia cu Uniunea Europeana, la o cina comuna in onoarea noului ambassador al UE in SUA, Stavros Lambrinidi. ,,A fost o onoare și o deosebita placere sa fiu impreuna…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita in Statele Unite ale Americii pentru a participa la Conferinta Politica a AIPAC, a fost invitata la un dejun oficial organizat in onoarea femeilor lider, egalitatea de gen, rolul femeii in societatile moderne, promovarea femeilor in functiile de conducere…