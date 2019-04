Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, comisarul Sergiu Anton, a fost inlocuit din functie, dupa ce impotriva sa a inceput urmarirea penala, potrivit Agerpres. "Domnul comisar Sergiu Anton a adus la cunostinta conducerii inspectoratului…

- Un copil de un an și șapte luni a murit, luni dupa-amiaza, dupa ce a fi cazut de la etajul 4 al locuinței din Sibiu, de pe strada Vrancei, din cartierul Ștrand. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 16:00. "Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu a intervenit la locul accidentului, dupa…

- Un tanar de 27 de ani din Balcesti a fost retinut de politisti dupa ce si-a agresat fosta concubina, desi avea interdictie sa se apropie de ea, in urma cu cinci zile aceasta obtinand de la autoritati ordin de protectie provizoriu, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica spune ca a depus o plangere penala impotriva fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi si impotriva unui alt procuror, pentru represiune nedreapta si cercetare abuziva, sustinand ca a fost arestata nelegal 80 de zile intr-un dosar in care ulterior a fost achitata.

- Fosta șefa a DIICOT a declarat ca s-a constituit parte civila într-o plângere împotriva fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi și ca solicita despagubiri de doua milioane de euro, precum și instituirea unui sechestru pe toate imobilele lui Kovesi.

- Politistii, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au dispus inceperea urmaririi penale in rem intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, vizand o diploma de licenta de la o facultate de medicina din Romania care…

- Doua femei din Barlad, mama si fiica, au fost descoperite, miercuri, decedate, in casa in care locuiau impreuna, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.Cele doua femei erau cunoscute cu afectiuni medicale grave si au fost descoperite in casa de catre o ruda,…