- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, au convenit luni, la Riad, asupra necesitatii unei reduceri in intensitate in operatiunile militare din Yemen, in contextul eforturilor ONU de a pune capat conflictului, transmite Reuters. 'Cu…

- Doi senatori americani republicani au afirmat ca nu au "nicio indoiala" asupra faptului ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a "ordonat" uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dupa ce au fost informati intr-o sedinta cu usile inchise despre concluziile CIA in acest dosar, relateaza AFP…

- Suspectat ca a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a avut parte de intalniri cordiale in marja summitului G20 de la Buenos Aires, Argentina.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca nu exista dovezi clare care sa demonstreze ca prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo…

- Presedintele rus Vladimir Putin va discuta impreuna cu Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre moartea opozantului Jamal Khashoggi in cursul intalnirii lor de la sfarsitul saptamanii la...

- Un ziar din Turcia a relatat joi ca directoarea CIA, Gina Haspel, le-ar fi semnalat luna trecuta oficialilor turci ca agentia are inregistrarea unei convorbiri telefonice in care printul mostenitor al Arabiei Saudite a dat instructiuni ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi sa fie 'redus la tacere',…

- CIA (Agentia Centrala de Informatii a SUA) a ajuns la concluzia ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a ordonat asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit ziarului, mai multi oficiali americani si-au exprimat increderea…