- Sanitas anunța ca luni Federația a convocat Consiliul Național cu propunerea unei greve generale. Ca sa preintampine situația, ministrul Sanatații Sorina Pintea i-a chemat astazi, la ora 13, pe sindicaliști pentru a discuta despre cerințele acestora, au precizat pentru

- Greva spontana vineri, 9 martie, la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Cadrele medicale care lucreaza la laborator considera ca sunt o categorie defavorizata intrucat nu beneficiaza de majorarile salariale din sistemul de sanatate și cer ca legea salarizarii…

- O greva generala a femeilor din Spania, jogging organizat in Arabia Saudita, un "maraton" simbolic intr-un fost fief al Statului Islamic din Irak si operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au facut parte din numeroasele evenimente si manifestatii organizate joi, 8 martie, in lumea…

- Proteste in transport, pichetari, staruri radio-tv absente: Spania s-a mobilizat pentru o uriasa greva generala in scopul egalitatii salariale femei-barbati, denuntarii violentei domestice si ”culturii macho” in Spania. Mobilizarea generala, anuntata de cateva saptamani, a inceput miercuri la miezul…

- Liderul Sindicatului Sanitas Cluj, ~tefan Roman, sustine cE Legea salarizErii unitare a produs o serie de inechitEti xi avertizeazE cE unii salariati din sistemul sanitar pierd, de la 1 martie, sume cuprinse intre 300 xi 2.000 de lei.

- Ordonanta care a mai carpit Legea Salarizarii a trecut luni de Parlament, insa cei vizati de ea sunt departe de a fi multumiti. In ce priveste sanatatea, sindicalistii au avut numeroase amendamente si au sperat sa le fie adoptate si preluate de parlamentari, insa nu majoritatea le-au fost respinse.…

- Maririle salariale ale medicilor ar putea sa fie doar pe hartie. Sindicalistii din Sanatate ameninta cu proteste, dupa ce calculele lor demonstreaza ca majorarile promise de guvernanti sunt, de fapt, de cateva zeci de lei. Liderii sindicatelor cred ca nu sunt bani in sistem si ca veniturile nu vor creste,…

- Cei zece mineri de la Cariera Rosiuta din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) care au intrat, miercuri dimineata, in greva foamei, cerand cresteri salariale, au renuntat la protest, in urma discutiilor cu directoratul, care le-a promis salarii mai mari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Miercuri la prima ora, biologii, chimistii si biochimisti argeseni au declansat un protest spontan. Acestia sunt nemultumiti de inechitatile din grila de salarizare din noua lege, precum si de faptul ca au fost exclusi de la maririle salariale aplicate de la 1 martie, de care beneficiaza doar medicii…

- Noua angajați de la Știucani, apaținnand Carierei Roșiuța, au intrat de scurt timp in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Angajații sunt nemulțumiți de clasele de salariazare primite de la companie. Unii dintre greviști nu au primit nicio calsa deși au salarii mai mici decat…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) boicoteaza simularea examenului de Evaluare Nationala, care are loc in perioada 5-7 martie. In anul 1999, FSLI a reușit sa obțina o...

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Ministerul Afacerilor Interne le plateste angajatilor care nu au locuinta in localitatea in care activeaza o compensatie a chiriei sau a navetei. Toti angajatii MAI pot deconta cheltuielile cu medicamentele, iar cifrele puse de MAI la dispozitia „Adevarul” arata ca numai in 2017 s-au cheltuit pentru…

- Sindicalistii din Educatie ameninta cu greva, daca problemele salariale nu se rezolva in cel mai scurt timp. O delegatie a angajatilor din invatamant a mers in aceasta dimineata la Ministerul Educatiei si a cerut o intalnire cu ministrul Valentin Popa. Oamenii spun ca au ajuns la capatul rabdarii…

- PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic Rakoczi Ferenc din Targu Mureș. Partidele susțin ca legea incalca principiul separației puterilor in stat și cel al autonomiei locale. PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic…

- In opinia liderilor principalelor sindicate vasluiene, in ceea ce privește grila de salarizare, guvernul PSD a aplicat principiul “ești de-al nostru, ai salariu mare, nu ești, nu primești”. Așa se face ca in ultimul an au fost inregistrate creșteri salariale importante pentru parlamentari, șefii din…

- Cadrele didactice ameninta cu noi proteste, nemultumite de reactia guvernului fata de rezolvarea problemelor din Educatie. Daca in urmatoarele doua saptamani nu se gasesc solutii pentru revendicarile pe care le au, sindicalistii din invatamantul preuniversitar constantean spun ca vor declansa proteste,…

- Investigatorii care il ancheteaza ar incerca sa-l acuze de fapte pe care el nu le-ar fi comis. Pus in fata evidentelor – imagini in care politistul pedofil pipaie copii si femei, cazuri care au aparut in spatiul public chiar si dupa cativa ani de la producerea agresiunilor -, Eugen Stan a recunoscut…

- Noua lege a salarizarii și masura trecerii contribuțiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat și in sectorul privat. De exemplu, afectați sunt greferii cu vechime mai mare de 15 ani, care vor pierde la salariu sume de pana la 500 de lei. Reduceri de salarii…

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Reprezentanții Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) Salaj susțin…

- Reduceri de posturi si salarii de mizerie in Educație, acuza conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, care a dat un ultimatum Guvernului și anunța ca lipsa de reacție va fi taxata cu proteste de amploare. Aceștia nu exclud nici posibilitatea declanșarii unei greve generale.

- "Colegiul National al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant a hotarat sa dea ultimatum Guvernului Romaniei. Vom inainta acestui Guvern o lista cu toate problemele din sistem. Concret, sunt scoli in momentul de fata unde nu se primesc salarii. Azi am fost informat ca avem chiar in Bucuresti,…

- ULTIMATUM…Liderii Federatiei Sindicale Libere din Invatamant (FSLI) au declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca profesorii se pregatesc de proteste si greva generala, nemultumirile principale fiind salariile mici, reducerile de posturi care se anunta, dar si regulamentul de acordare a sporurilor.…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat joi ca nu crede ca se va ajunge la o greva generala a sindicatelor din invatamant, precizand ca nu-i este clar motivul pentru care exista nemultumiri. "Am avut discutii nenumarate cu liderii de sindicat cat am fost ministru…

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI spune ca, daca in maximum…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a declarat, joi, ca nu considera ca se va ajunge la o greva generala in invatamant, deoarece sunt bani in bugetul Educatiei pentru anul 2018, iar acestia acopera toate cresterile salariale, adaugand ca nu ii este clar motivul nemultumirilor.

- Grefierii sunt extrem de nemultumiti deoarece vor avea de suferit cei cu vechime mai mare de 15 ani. Potrivit noilor modificari fiscale, le vor scadea cu pana la 500 de lei, in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. De asemenea, grefierii atrag atentia asupra volumului…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, joi, ca da un ultimatum Guvernului pentru a gasi solutii problemelor din sistem. Printre acestea se numara si lipsa pazei in scoli, Simion Hancescu precizand ca "orice drogat poate intra intr-o scoala si omori un elev", potrivit MEDIAFAX.Reprezentantii…

- Angajatii uneia dintre cele mai mari companii din domeniul serviciilor IT cu sediul in Timisoara se pregatesc de greva. Solutia extrema va fi adoptata daca ultimele negocieri pentru un contract colectiv de munca eșueaza.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Angajatii de la compania Ford de la Craiova sunt la un pas de greva generala. Cel putin asa reiese dintr-o Hotarare a Sindicatului Ford Automobile. Pasii legali care trebuie facuti pana la declansarea grevei vor face, insa, posibila aceasta forma de protest abia din luna martie. Totul vine in contextul…

- Mai bine de 200 de persoane s-au adunat astAƒzi dupAƒ-masAƒ A®n curtea E™colii din MureE™enii BA¢rgAƒului, pentru a atrage atenE›ia asupra faptului cAƒ lipsa trotuarelor duce la tragedii, mai ales cAƒ comuna lor este traversatAƒ de cel mai aglomerat drum naE›ional din judeE›.

- "Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi.Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga…

- Principala grija a PSD pare sa fie legata de legalizarea actelor de coruptie sau cel putin acest lucru reiese din ultimele evenimente. Cu toate acestea Liviu Dragnea nu este ridicat in slavi de toti liderii marcanti ai partidului, in PSD fiind si oameni ce nu concep sa accepte modificarile aduse…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, pe 25 decembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritațile portugheze recomanda pasagerilor care au ...

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti a decis, cu unanimitate, sustinerea formelor de protest anuntate de magistrati, conform Agerpres.''La data de 18.12.2017, a avut loc adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa…

- Protest spontan al angajatilor Minmetal, unul dintre cei mai mari operatori din Portul Constanta. Zeci de oameni au intrerupt lucrul timp de doua ore dupa ce au aflat ca negocierile salariale avute cu conducerea au esuat si ca au ramas fara contract colectiv de munca. Angajații operatorului portuar…