Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu va negocia cu Statele Unite, a declarat miercuri liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, dupa ce presedintele Hassan Rohani a semnalat ca discutiile cu Washingtonul ar putea fi posibile în cazul în care sanctiunile impuse de SUA vor fi ridicate, relateaza Mediafax citind Reuters.Khamenei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Președintele american Donald Trump a avertizat luni ca Iranul va suferi "consecințe mari" daca Iranul va ataca interesele SUA, în contextul în care Washingtonul a trimis deja bombardiere B-52 la Baza aeriana Al Udeid din Qatar, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Ieșirea din tratatul nuclear este una dintre ”numeroasele opțiuni” ale Iranului dupa ce Statele Unite au înasprit sancțiunile la adresa teheranului, a declarat duminica ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif, transmite Reuters. Declarația vine dupa ce Washingtonul…

- Rusia se transforma in casa de comert pentru petrolul venezuelean. America vrea sa blocheze accesul regimului Maduro la bani, iar Rusia, care are un interes masiv sa conserve puterea acolo, ofera ajutor, prin Rosneft potrivit digi24.ro Au crescut semnificativ vanzarile de petrol din…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Unva merge în Rusia în a doua parte a acestei luni pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, informeaza Kremlinul, citat de Reuters. Anunțul vine în condițiile în care administrația Donald Trump încearca sa ajunga la un acord…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat ca Statele Unite vor utiliza toate instrumentele politice și economice pe care le au la dispoziție pentru a-l trage la raspundere pe Nicolas Maduro pentru criza economica și sociala din Venezuela, potrivit Reuters preluat de Mediafax.El…

- In cazul in care testul este efectuat cu succes, racheta ar putea fi desfasurata in aproximativ 18 luni.Citește și: Drepturile omului, interpretate de SUA in numele 'intereselor' sale cu anumite țari Statele Unite intentioneaza sa testeze, in august, o racheta de croaziera cu o raza…