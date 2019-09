Şeful Rezervei Federale din Dallas:SUA au nevoie de majorarea numărului de imigranţi pentru a stimula creşterea economiei "Daca te gandesti la cresterea economiei si la reducerea numarului de imigranti, aceste doua lucruri nu merg impreuna...trebuie sa crestem forta de munca", a declarat Kaplan. El a sugerat ca SUA ar trebui sa ia in considerare reforme prin care sa permita majorarea numarului de imigranti, in functie de calificarile care se cer pe piata fortei de munca. "Comertul si imigratia reprezinta oportunitati deosebite pentru ca SUA sa creasca mai rapid deoarece se opun amenintarilor", a explicat oficialul Rezervei Federale din Dallas. Conform estimarilor de joi ale Departamentul american… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

