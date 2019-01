Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele director general al Renault, Carlos Ghosn, a demisionat din functiile detinute la producatorul auto, a anuntat joi ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat postului Bloomberg Television, la forumul economic mondial de la Davos.

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a dezmintit duminica existenta unor negocieri privind o fuziune intre Renault si Nissan, in pofida informatiilor aparute in presa ca Franta ar face presiuni in acest sens, transmit AFP si Bloomberg preluate de Agerpres. Aflat in vizita la Cairo,…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a cerut producatorului auto Renault sa convoace o reuniune a Consiliului de Administratie pentru a alege un succesor al lui Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, scrie agerpres.ro.

- Anterior, sindicatul CGT, care a dezvaluit existenta acestor remuneratii varsate prin intermediului holdingul Renault Nissan BV , o companie mixta Renault-Nissan cu sediul in Olanda, a denuntat lipsa de transparenta a Renault cu privire la acest dosar si a cerut Guvernului de la Paris, unul dintre…

- Nissan vrea sa transforme demiterea presedintelui sau Carlos Ghosn intr-o oportunitate pentru a reechilibra in favoarea sa alianta cu Renault, au declarat, pentru Financial Times, surse din conducerea producatorului auto nipon. Carlos Ghosn, seful aliantei Renault - Nissan, a fost arestat luni la…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat miercuri ca Franta si Japonia doresc sa continue consolidarea aliantei existente intre constructorii auto Renault si Nissan, scrie agerpres.ro.