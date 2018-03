Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, directorul general Porsche Romania a dat detalii despre organizarea Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) și „surprizele” pregatite de marcile reprezentate in Romania de compania sa.

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), organism responsabil de politica de macrostabilitate a Romania, din care face parte guvernatorul BNR, ministrul Finantelor si presedintele ASF, a publicat astazi un anunt privind sedinta cruciala de luni, fara…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani despre cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul justiției. Șeful statului s-a referit mai exact la prevederile Legii 303/2004, care nu-I da posibilitatea…

- In aceasta dupa-amiaza, președintele FRF, Razvan Burleanu, va fi prezent la Vaslui, unde va avea o intalnire cu autoritațile locale și va participa la turneul de fotbal in sala Winter Cup 2018. Președintele Federației Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, revine la Vaslui, unde s-a atașat de competiția…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. 'Din…

- Bursa nu e scumpa, asa cum se spune, daca tinem cont de randamentele pe care investitorii le au, iar statul ar trebui sa-si exercite calitatea de emitent, a declarat, luni, Mircea Ursache, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la inaugurarea anului bursier 2018. "Din punctul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), redate de ...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Pe site-ul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) scrie clar ca „pensia de stat nu va fi suficienta la varsta pensionarii. De aceea, fiecare va trebui sa economiseasca pentru propria batranete”.

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Printr-o declarație comuna lansata in 12 februarie 2018, ESMA, EBA și EIOPA, trei autoritați financiare europene, trag un semnal de alarma asupra riscurilor foarte mari la care se supun cumparatorii de monede virtuale, anunta Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru…

- Cu sprijinul Autoritatii de Supraveghere Financiara, oficialii de la Registrul Auto Roman urmaresc infiintarea unui serviciu care va fi pus la dispozitia cumparatorilor de autovehicule la mana a doua, pentru o informare rapida, corecta si transparenta. Practic, printr-un sms transmis catre Registrul…

- Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto RCA vor fi recalculate dupa coordonate noi, unele vor creste, altele vor scadea, a anuntat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara ASF. Cornel Coca Constantinescu a declarat pentru…

- Vicepreședintele ASF: Tarifele de referinta RCA vor fi recalculate Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA) vor fi recalculate dupa coordonate noi, „unele vor creste, altele vor scadea”, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii…

- Tarifele de referinta ale politelor de asigurare de raspundere civila auto (RCA) vor fi recalculate dupa coordonate noi, „unele vor creste, altele vor scadea”, a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara - ASF.

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, spune ca printre obiectivele mandatului sau pe urmatorii patru ani se numara refacerea pietei de produse derivate, dezvoltarea paletei de servicii a BVB, „simplifica­rea“ conceptului de tranzactionare la bursa si imbunatatirea lichiditatii.…

- Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Ovidiu Wlassopol, a avut, joi, o intalnire cu George Adrian Dinca, Directorul General al Registrului Auto Roman, in cadrul careia au fost agreate de catre ambele parți susținerea in implementarea și derularea a trei proiecte importante cu…

- Mașinilor cu sistemele de securitate grav avariate li se va suspenda ITP-ul Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Ovidiu Wlassopol, și George Dinca, directorul Registrului Auto Roman (RAR), au agreat implementarea a trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- ASF și RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspecțiile tehnice de siguranța, înființarea corpului constatatorilor de dauna independenți, precum și un serviciu de informare rapida pus la dispoziție cumparatorilor de mașini second hand. Proiectele…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand. Proiectele…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, va sustine luni, 29 ianuarie, prima sa conferinta de presa din aceasta functie, eveniment in cadrul caruia vor fi prezentate prioritatile si planurile cu privire la dezvoltarea pietei de capital locale. Puteti trimite intrebarile…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la manifestarile dedicate celei de a 159 a aniversari a Unirii Principatelor Romane.Cu prilejul evenimentului, Klaus Iohannis a participat la ceremoniile organizate de Patriarhia Romana. Seful statului a asistat la o slujba Te Deum, oficiata de Preafericitul…

- Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet a Autoritatii,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, începând de luni, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre încadrarea în clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, incepand de luni, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF. Instrumentul poate fi…

- Fostul șef al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) , Dan Radu Rușanu, a declarat, la B1 TV, ca va cere 6, 5 milioane de euro despagubiri statului roman, pentru perioada in care a stat in arest, in dosarul ASF-Carpatica, in care a fost achitat de doua instanțe, pentru ca fapta nu exista.

- Companiile listate vor fi afectate MiFID II, fiind obligate sa-si achizitioneze un identificator electronic (cod LEI), fara de care tranzactionarea acestora nu va mai fi permisa, sustine Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o declaratie transmisa, vineri,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Companiile listate vor fi afectate MiFID II, fiind obligate sa-si achizitioneze un identificator electronic (cod LEI), fara de care tranzactionarea acestora nu va mai fi permisa, sustine Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-o declaratie transmisa, vineri,…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Cu o luna in urma, Libertatea a aratat ca o mașina a plecat cu numere false din curtea RAR Voluntari . Sesizarea noastra catre Guvern și Ministerul de Interne a ramas fara raspuns. Facem acum dovada cum un numar de inmatriculare este plimbat de la o mașina la alta, intr-o hora a evaziunii fiscale care…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu, va indeplini functia de consultant senior in cadrul companiei de consultanta si audit Ernst & Young (EY )Romania, a anuntat marti compania, potrivit news.ro.”Misu Negritoiu se alatura EY Romania in calitate…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Cele noua companii care vand poliție de asigurare auto RCA au inceput sa ofere și serviciul de decontare directa, care permite unui șofer pagubit sa-și repare mașina pe propria asigurare și nu pe polița celui din vina caruia s-a produs accidentul. Este un mecanism nou, opțional, pe care compania de…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Din noua poziție, Muntean spune ca vrea sa asigure o protecție reala a consumatorilor de asigurari și sa formeze un corp al constatatorilor de dauna independenți, susținand ca nu este "pila nimanui" și nu are obligații politice. Numirea este considerata neinspirata de catre mai mulți responsabili…

- Curtea Registrului Auto Roman (RAR) din Voluntari, sambata, 9 decembrie. O persoana se apropie de un Audi A2 fara numere, deschide portbagajul, scoate un set de placuțe, le monteaza fața-spate, apoi pleaca in trafic. Conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), aceste numere nu figureaza…

- Trei oferte publice initiale (IPO) de varf au avut anul acesta un impact semnificativ asupra pietei bursiere din Romania - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-o analiza publicata pe site-ul emerging-europe.com. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13…

- Un act normativ recent al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei care se pensioneaza pentru limita de varsta și au un activ la Pilonul II. Ca regula generala, nu se pot retrage banii din fondurile…

- Un act normativ recent al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) va introduce, din 2018, regulile de retragere a banilor pentru inca o categorie de persoane: cei care se pensioneaza pentru limita de varsta și au un activ la Pilonul II. Ca regula generala, nu se pot retrage banii din fondurile…

- Acuzatii extrem de grave la adresa fostului presedinte, Traian Basescu. Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu a fost achitat ICCJ in dosarul ASF-Carpatica la finalul lunii iunie de judecatori, dupa ce fusese arestat 4 luni de zile in 2014.Citește și: Neașteptat!…

- Sportivii amatori, dar mai ales cei de performanța, sunt expuși unui risc ridicat de accidentare, și, pentru a prețui valoarea acestora, asigurarea de accidente este din ce in ce mai necesara, a declarat vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu. …

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marți, ca Ministerul Public face o analiza a modificarilor aduse in Parlament legilor Justiției pentru a vedea care sunt instrumentele juridice prin care va acționa, precizand ca una dintre idei este sesizarea Curții Constituționale. Prezent in Parlament…

- Puterea isi aranjeaza apropiatii cu posturi caldute, platite cu bani grei. Fostul sot al ministrului Lia Olguta Vasilescu, Ovidiu Wlassopol, a fost numit prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si acum aduce o intreaga gasca de oameni care graviteaza in jurul PSD.

- Ioana Cazacu, fost secretar de stat si fost director al Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, va conduce una dintre cele mai importante Directii din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, spun sursele Profit.ro. Fina lui Victor Ponta, care va incasa in jur de 30.000…

- Printre consilierii prim-vicepresedintelui ASF Wlassopol se numara si Monica Misa, sotia ministrului finantelor, Ionut Misa. Tot in ASF lucreaza si sotia lui Wlassopol, potrivit declaratiei de avere postate pe site-ul institutiei. De asemenea, impreuna cu Ioana Cazacu, care pana la numirea in fruntea…