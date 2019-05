Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, ca și alte țari, trebuie sa plece din Venezuela și sa nu mai intervina in afacerile sale, a declarat secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, intr-un interviu acordat duminica ABC. In același timp, el a subliniat ca nu știe cand președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, pe care Statele Unite il…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, opozantul Juan Guaido, le-a cerut compatriotilor sai sa se pregateasca miercuri pentru ''faza finala'' a planului de inlaturare a lui Nicolas Maduro, in contextul in care liderul venezuelean aflat in dificultate a sustinut ca ''tentativa…

- "Nimeni nu a fugit din Venezuela pentru a se refugia in tara mea", a declarat Erdogan dupa ce a fost intrebat pe aceasta tema in cursul unui interviu acordat canalului turc de stiri NTV. "Nu este adevarat", a insistat el. Aceasta afirmatie a fost facuta saptamana trecuta de opozantul venezuelean…

- Statele Unite ale Americii /SUA/ au afirmat sambata ca ''vor trece la fapte'' pentru a sustine democratia in Venezuela, calificand totodata drept ''brute'' fortele de securitate ale presedintelui Nicolas Maduro care au deschis focul impotriva unor manifestanti, relateaza AFP.''SUA vor trece…

- Rusia a lansat un apel miercuri catre Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de 50 de tari, sa negocieze cu Nicolas Maduro, intr-un context tensionat de divergente privind livrarile de ajutor umanitar, informeaza AFP. 'Exista propuneri pe…

- Venezuela a negat accesul în țara pentru un grup de deputați din Parlamentul European duminica, susținând ca aceștia au venit la Caracas în mijlocul unei crize politice pentru ,,motive conspiraționiste”, relateaza Euronews. Parlamentul European s-a alaturat…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, impotriva "recurgerii la forta" in Venezuela, a informat Moscova, in contextul in care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. In cursul unei discutii telefonice purtate "la…

- Șeful parlamentului unde opozitia este majoritara, in varsta de 35 de ani, a afirmat ca militarii se transforma in "calai", in "cvasi-autori de genocid", prin 'actiune' atunci cand 'asasineaza' manifestanti si prin 'omisiune' cand 'impiedica intrarea ajutorului umanitar' in Venezuela. Opozantul Juan…