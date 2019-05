Stiri pe aceeasi tema

- Președintele organizației municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a cerut luni demisia liderului național al social democraților, Liviu Dragnea și a secretarului general Codrin Ștefanescu. In cadrul unei conferințe de presa in care a dat citire capetelor de acuzare Cușnir s-a referit la Dragnea ca…

- Presedintele organizatiei municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, este de parere ca Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu trebuie sa-si asume esecul de la europarlamentare si sa plece din partid. Cusnir a declarat, intr-o conferinta de presa care a avut loc luni, 27 mai, la sediul PSD Suceava, ca marea…

- Presedintele organizatiei municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, este de parere ca Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu trebuie sa-si asume esecul de la europarlamentare si sa plece din partid. Cusnir a declarat, intr-o conferinta de presa care a avut loc luni, 27 mai, la sediul PSD Suceava, ca marea…

- „Ma bucur ca dinspre Romania pornește un mesaj pozitiv, unitar, de a consolida UE pe baza unui set clar de principii și valori” , a declarat președintele Klaus Iohannis, intr-o conferința la finalul summit-ului de la Sibiu, alaturi de președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe presedintele Klaus Iohannis ca ”lupta impotriva tarii lui prin tot ceea ce face”, avand in spate „sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat in mod serios Justitia in ultimii ani”. ”Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor –…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni pe președinte Klaus Iohannis ca „lupta impotriva țarii lui” și ca are in spate un „sistem corupt care a penetrat in mod serios Justiția in ultimii ani”. „Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor - un trai mai bun sau un trai mai rau, o…

- Eugen Tomac a spus, intr-o conferinta de presa, la sediul PMP Iasi, ca principalul inamic al proiectului european il reprezinta populismul, care in Romania este "vandut" de catre liderii PSD. "Asistam la ora actuala, incepand de la Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, la discursuri antieuropene,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, saluta scrisoarea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron adresata cetatenilor Europei si sustine organizarea Conferintei pentru Europa, propusa de seful statului francez, la care Romania sa participe in mod activ.