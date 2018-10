Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila despre numele miniștrilor care trebuie demiși din Guvern! Liderul PSD a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca remanierea nu va avea loc pana pe 15 octombrie.Discuțiile de la Strasbourg și referendumul pentru familie i-au facut…

- Zi cu mize mari in cadrul Comitetului Executiv al PSD. Ședința a inceput cu o intarziere de jumatate de ora, Liviu Dragnea avand inainte discuții, in biroul sau, cu Viorica Dancila și mai mulți lideri PSD. Toți liderii au intrat in ședința fara telefoane pe care le-au lasat la...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la finalul Comitetului Executiv al PSD, ca a cerut guvernului condus de Viorica Dancila sa isi asume un act normativ prin care cei acuzati pe nedrept sa poata scapa de pedepse. Seful social-democrat a adaugat ca nu a specificat o data exacta la care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si institutiile din justitie si efectele acestora.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca premierului Viorica Dancila i s-a solicitat ca Guvernul sa adopte o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie anulate protocoalele intre SRI si

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat marti seara ca la reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, care se va desfasura in perioada 31 august – 2 septembrie, se va discuta despre activitatea ministrilor. ‘O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august – 2 septembrie) despre…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca la discutia dintre presedintele Klaus Iohannis si liberali, seful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide si precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal. Liderul social-democrat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica seara la Romania Tv, ca odata cu prezentarea pe care premierul Viorica Dancila o va face in bilanțul de șase luni in fruntea executivului, se va efectua și o analiza a actului de guvernare.