Mayweather promite un meci-show de Revelion

Boxerul american Floyd Mayweather Jr a anuntat, intr-o conferinta de presa care a avut in Japonia, ca a semnat un contract in vederea unui meci impotriva luptatorului japonez de kickboxing Tenshin Nasukawa, care urmeaza sa aiba loc chiar in ajunul Anului Nou, la Saitama. “Am vrut sa fac ceva diferit, am dorit sa-mi… [citeste mai departe]