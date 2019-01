Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PPE, Joseph Daul, a scris marți, pe contul sau de Twitter, ca președintele Klaus Iohannis „va conduce excelent” președinția rotativa a Consiliului UE. Șeful popularilor europeni nu a facut nicio referire in mesajul sau la Guvernul Romaniei condus de PSD.„Astazi Romania preia președinția…

- Klaus Iohannis a gafat dupa modelul ,,Dancila”. Președintele a facut referire la persoanele cu tulburari din spectrul autist in contextul discuției despre amnistie și grațiere. Șeful statului a prezentat scuze prin purtatorul sau de cuvant, dar nu a scapat de trimiterea la CNCD - consiliul pentru…

- „L-am sunat pe domnul presedinte sa vad ce se va intampla, daca va nominaliza cei doi ministri, avand in vedere ca suntem in perioada premergatoare preluarii presedintiei Consiliului UE. Domnul presedinte a spus ca inca mai analizeaza. Pana saptamana viitoare nu va lua nicio decizie. Deci ne vedem obligati…

- ''Am sa ii lamuresc ca suntem capabili pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Voi avea o intalnire cu Colegiul Comisarilor in cursul zilei de miercuri. Sunt convinsa ca vom lamuri și pe președintele CE, cat și Colegiul, ca Romania e pregatita sa preia președinția Consiliului.…

- Uniunea Salvați Romania (USR) ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa participe la toate ședințele de guvern din decembrie pentru a preveni adoptarea ordonanței de urgența privind amnistia și grațierea. Cu toate ca premierul Viorica Dancila a afirmat ca nu intenționeaza sa dea o ordonanța de amnistie,…

- Klaus Iohannis nu a ascuns faptul ca exista tensiuni și divergențe cu Guvernul Romaniei, dar a dat asigurari ca in privința afacerilor europene și in pregatirea președinției rotative, lucrurile stau cu totul altfel. "Eu am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul…

- Premierul Romaniei susține ca Romania este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului UE, menționand ca oferta Finlandei de a prelua conducerea in locul Romaniei este rezultatul afirmatiilor președintelui Klaus Iohannis."Este de asteptat ca in urma afirmatiilor facute de domnul președinte…

- „Romania pentru mine nu este o tara neutra, este o tara fata de care am sentimente profunde. Ma gandesc la poporul roman. Imi place de el. Romania este un furnizor de stabilitate, nu un consumator de stabilitate. Fara Romania, Uniunea Europeana nu ar fi completa. Romania sarbatoreste pe 1 decembrie…