- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor realizate de politisti la o adresa gresita din Bucuresti, in luna februarie. Atunci, mascatii i-au spart…

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita este cercetat de Directia Control Intern a IGPR in urma unei investigatii privind omorul comis in orasul Titu pe 23 ianuarie, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, chestorul Catalin Ionita.…

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a declarat, luni, ca a fost deschisa o cercetare prealabila a sefului serviciului din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) Prahova, in cazul descinderii la o adresa gresita din Capitala in luna februarie.

- 'In situatia privind perchezitia din Bucuresti, sectorul 4, s-au finalizat verificarile. Ele au evidentiat o superficialitate in activitatea de documentare, precum si verificare a informatiilor obtinute inainte de declansarea misiunii. Responsabilitatea pentru neajunsurile identificate revine atat…

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale este cercetat disciplinar de IGPR în urma unei perchezitii gresite efectuate de politistii din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, într-o conferinta de presa, seful

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale este cercetat disciplinar de IGPR in urma unei perchezitii gresite efectuate de politistii din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Catalin…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Republica Elena, a facut un apel la sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie, potrivit Agerpres. Oficialul grec, aflat in vizita la Bucuresti, a avut…

- Barbatul grec care și-a rapit copiii din Prahova și complicele sau au fost plasați sub control judiciar. Georgios Micheloudachis, in varsta de 44 de ani, a fost prins de jandarmi, marți, in București, la nici 24 de ore dupa ce și-a luat cu forța fetița și baiețelul, fara acordul mamei acestora. Intre…

- F. T. Pentru prima data in Romania, in noaptea de luni spre marți, Poliția Romana și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au activat mecanismul “Alerta Rapire Copil”, ca urmare a faptului ca, in dupa-amiaza zilei de 5 martie, mama a doi minori – un baiețel in varsta de 8 ani și…

- Politistii fac, marti, aproape 90 de perchezitii in Capitala si in 23 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar fi omis sa evidetieze in actele contabile ori in alte documente…

- Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) este limitata la de 2,5 ori dobanda de politica monetara (2,25% in prezent) in cazul creditelor ipotecare și la 18% in cazul creditelor de consum. Senatorii au adoptat, totodata, un alt proiect care restrange dreptul…

- Tanarul care a comis un dublu asasinat in București, in noaptea de cambata spre duminica, se numește Ahmed Otman și este cetațean libian, fiu al unor diplomați care au fost la post in București. Pe contul de Facebook, Otman se prezinta ca un fan al autoturismelor BMW și pare a avea preocupari normale…

- Politistii au descoperit sambata, in urma a cinci perchezitii efectuate in Capitala, peste 460.000 de tigari de contrabanda ascunse in interiorul unor piese de mobilier. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Calatorii blocati in trenurile care nu au mai putut inainta in judetul Prahova, din cauza prabusirii pasarelei metalice la intrarea in Gara de Vest, sunt preluati de autocare si transportati in Gara Ploiesti Sud, de unde pot calatori cu trenul. Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan,…

- La data de 20 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in județele Ilfov, Dambovița și Giurgiu și in municipiul București,…

- CSM BUCUREȘTI-ROSTOV IN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala și din marile orașe ale Romaniei cu 25%, arata un studiu realizat de agenția de marketing Perceptum. Condiția este includerea acestui tip de servicii, de catre autoritațile locale, in strategii integrate de mobilitate urbana, pe modelul metropolelor…

- Barbatul care a provocat, sambata dupa-amiaza, in centrul Capitalei, accidentul in care au fost distruse patru mașini, a fost dus, duminica, la audieri, dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. “Aveam viteza (…) Nu…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este “o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil”. “O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Jandarmul care a lovit protestatari sambata, cercetat de Parchetul Militar Procurorii militari de pe lânga Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu în cazul jandarmului care a lovit câtiva protestatari, sâmbata seara, în centrul Bucurestiului. Într-un…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Calarași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 18 percheziții la locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitați ilicite cu țigarete și tutun. 14 mandate de aducere…

- Protestatarii au inceput sa paraseasca Piața Constituției, puțin dupa ora 21.00, imediat dupa momentul culminant reprezentat de aprinderea luminilor de la telefoanele mobile. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului, transmite Mediafax. Aproximativ 30.000 de…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- Politistii de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, luni dimineața, 20 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice, in municipiul București…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul de mers catre Bucuresti, se circula in conditii de aglomeratie, formandu-se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h.

- Procurorul DNA Eugen Stoina era la un pas de coma alcoolica in momentul producerii accidentului de joi, de la ora 15.00, in Capitala. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 3.05 la mie alcool in sange. Acest rezultat este stabilit la a doua proba de sange analizata de medici. …

- Medicii Spitalului Județean de Urgența Slobozia au facut eforturi supraomenești sa țina in viața o tanara de 18 ani din Amara, care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, dupa ce au incercat sa o transfere in cel mai scurt timp la un spital din București. Specialiștii din Capitala au aprobat…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Și in 2012, in cazul agresarii unei fetițe de 7 ani de catre polițistul Eugen Stan – arestat marți pentru pedofilie -au fost facute publice imagini surprinse de camerele de supraveghere și au fost distribuite fotografii ale acestuia, inclusiv tuturor unitaților de poliție din Capitala, arata reprezentanții…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…