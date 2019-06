Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, Ionel Marcel Lepa, criminalul politistului din Timis, Cristian Amariei, a fost prins. La scurt timp, seful Politiei Romane a vorbit despre interventia colegilor sai in acest caz.

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a laudat intervenția polițiștilor care, marți dimineața, l-au prins pe Marcel Lepa, individul care duminica l-a ucis pe polițistul Cristian Amariei, in localitatea Izvin, județul Timiș. Aflat la Recaș, in județul Timiș, Ioan Buda a confirmat ca Lepa nu a opus…

- Ionel Lepa, barbatul care l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a fost prins marti dimineata. Acesta era pregatit ca oricand sa ucida din nou. Oamenii legii l-au gasit cu pistolul la brau si mai avea sase gloante.

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a sosit, luni seara, in judetul Timis si s-a oprit direct in orasul Recas, unde este cautat ucigasul politistului Cristian Amariei, care a fost impuscat in timpul unei misiuni, duminica. "Am venit sa ii sprijinim pe colegi, suntem o echipa complexa si de la Bucuresti,…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, se afla la Izvin pentru a obține cat mai multe detalii vitale despre acest caz, de la fața locului. Vizita acestuia vine dupa ce a criticat modul in care s-a desfașurat operațiunea de prindere a suspectului, spunand ca aceasta a fost efectuata defectuos.…

- Cristian Amariei a fost impuscat mortal duminica, in timp ce il urmarea pe Ionel Marcel Lepa, un recidivist cu un trecut intunecat. Alaturi de politist, in ultimele sale clipe de viata, a fost Angelica Toma, o localnica a carei marturie este de-a dreptul cutremuratoare.

- Forte suplimentare din Bucuresti, Arad si Caras- Severin au sosit in Timis pentru prinderea lui Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist din orasul Recas aflat in misiune. Cautarile au fost intrerupte pe timpul noptii si reluate in zori.Politistii din Timis sunt in continuare…